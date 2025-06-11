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В Самарской области создаются креативные мини-кластеры для молодежи «Пространство смыслов и возможностей»

11 июня 2025 16:47
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Ключевой задачей проекта является создание современных площадок для творческой самореализации молодежи в городах и сельских поселениях области.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе активно реализуется программа «Культурные люди», направленная на развитие креативных индустрий и поддержку молодых талантов. В 2025 году на базе модернизированных домов культуры в городах и селах региона начнут работу специализированные творческие пространства – мини-кластеры «Пространство смыслов и возможностей».

Ключевой задачей проекта является создание современных площадок для творческой самореализации молодежи в городах и сельских поселениях области. В обновленных учреждениях культуры появятся театральные и ремесленные мастерские, галереи игр, коворкинг-зоны, репетиционные пространства и студии звукозаписи.

Одним из первых таких центров станет «КреативХаб «МОст»» в Межпоселенческом культурно-досуговом центре «Нефтяник» города Нефтегорска. Как отметил Андрей Булавин, руководитель управления культуры и молодежной политики Администрации Нефтегорского района, это пространство создается специально для творческой молодежи. «Будем создавать для них креативный центр, который будет направлен на формирование общей системы развития и поддержки молодых талантов», - сказал Андрей Булавин.

Здание дома культуры в Нефтегорске было капитально отремонтировано в 2021 году в рамках национального проекта «Культура», в результате чего танцевальный зал был преобразован в Арт-Холл для массовых мероприятий, а малый зал – в зал «Камерная сцена» для театральных показов с возможностью использования проекционного оборудования.

В рамках программы «Культурные люди» учреждение будет дополнительно оснащено современным оборудованием и инструментами, включая камеры, фотофоны, телесуфлер, мебель и ноутбуки для коворкинг-зоны, брейн-систему, сценический подиум, звуковое и световое оборудование, а также оборудование для звукозаписи. Планируется организация контент-студии, коворкинг-центра, творческой студии, мини-сцены и интеллектуального центра.

Значительные преобразования ждут и Дом культуры «Авангард» в Сызрани, где откроется креативное пространство «ВМесте». По словам Ольги Дидык, руководителя Управления культуры Администрации городского округа Сызрань, здесь будут созданы современные зоны для медиатворчества, коворкинга и арт-встреч, оборудованные по последнему слову техники. «Благодаря программе будут закуплены фото-видео камеры, телесуфлер, мебель для каждого пространства, ноутбуки для коворкинга, сценический подиум, световое и музыкальное оборудование, экран для проектора, мольберты», - отметила Ольга Дидык.

Для реализации программы в регионе уже проведена масштабная работа: отремонтировано более 50 объектов культуры, закуплено современное оборудование для 75 учреждений. Также преобразования объектов культуры продолжается при поддержке национального проекта «Семья».

Новые креативные пространства станут точками притяжения для талантливой молодежи и важным шагом в развитии культурной инфраструктуры Самарской области.

 

Фото:   минкульт СО

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