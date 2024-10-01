Я нашел ошибку
Главные новости:
Площадь пострадавшего от пожара леса в Самарской области достигла больше 400 га
Площадь пострадавшего от пожара леса в Самарской области достигла больше 400 га
В конце октября россиянам предстоит шестидневная рабочая неделя
В конце октября россиянам предстоит шестидневная рабочая неделя
У повторно севшего за руль в состоянии опьянения водителя из Шигонского района конфисковали авто
У повторно севшего за руль в состоянии опьянения водителя из Шигонского района конфисковали авто
"РКС-Самара" вынесли последнее предупреждение должникам из респектабельного дома
"РКС-Самара" вынесли последнее предупреждение должникам из респектабельного дома
Несколько жителей Самарской области похитили свыше 70 тонн товарной нефти из нефтепровода
Несколько жителей Самарской области похитили свыше 70 тонн товарной нефти из нефтепровода
В Самарской области провели мероприятие по популяризации государственных услуг
В Самарской области провели мероприятие по популяризации государственных услуг
В Самарской области пройдет Всероссийский открытый парафестиваль «Театр - территория равных возможностей»
В Самарской области пройдет Всероссийский открытый парафестиваль «Театр - территория равных возможностей»
В Самаре автобус №75 с 1 октября будет ходить до Авроры
В Самаре автобус №75 с 1 октября будет ходить до Авроры
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.22
0.51
EUR 104.17
0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Левитан. Голос страны»
В поездах самарского метро открылась тематическая выставка Российского военно-исторического общества
Росгвардейцы провели занятия для сотрудников РЖД в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области пройдет Всероссийский открытый парафестиваль «Театр - территория равных возможностей»

1 октября 2024 11:01
94
В Самарской области пройдет Всероссийский открытый парафестиваль «Театр - территория равных возможностей»

С 4 по 6 октября 2024 года в Самарской области пройдет Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей». В пятом, юбилейном, театральном проекте участвует 12 регионов России, 31 творческий коллектив, в постановках которых заняты люди с особыми возможностями здоровья. Экспертный совет фестиваля определил победителей первого заочного этапа.  В финал парафестиваля вышли и самарские коллективы.

4 октября, в 17:00, состоится торжественная церемония открытия Всероссийского открытого парафестиваля «Театр — территория равных возможностей». На фестиваль приглашен специальный гость — талантливый джазовый импровизатор и певец Олег Аккуратов. Этот выдающийся артист – лауреат премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры и победитель множества музыкальных конкурсов – яркий пример того, что успешно развиваться настоящему таланту ограниченные физические возможности не мешают.

Олег Аккуратов сотрудничал с такими мировыми звездами, как Монтсеррат Кабалье, Эвелин Гленни, Уинтон Марсалис, Хибла Герзмава и Ильдар Абдразаков. Также выступал в резиденции Папы Римского в составе всемирного хора ЮНЕСКО, активно участвует в проектах Игоря Бутмана, выступал на церемонии закрытия XI Паралимпийских игр.

Творческий проект «Театр — территория равных возможностей» начинался как региональный фестиваль и за пять лет приобрел всероссийскую известность. Возможность проявить и показать творческие способности и потенциал привлекают на фестиваль людей с ограниченными возможностями здоровья не только из Самарской области и соседних регионов. В этом году свои заявки прислали коллективы из 12 регионов России: Амурской, Вологодской, Орловской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, областей, Алтайского, Пермского и Хабаровского краев, Удмуртской Республики, Республики Коми, г. Санкт-Петербурга. «Театров много, театры разные. Уровень работ отличается, но в целом, из года в год спектакли становятся интереснее и крепче. И это неслучайно, ведь вместе с самодеятельными актерами и режиссерами на сцену выходят и профессиональные мастера сцены», — рассказала Наталья Носова, исполнительный директор драматического театра «Самарская площадь», член оргкомитета Всероссийского открытого парафестиваля «Театр — территория равных возможностей».  

Задача фестиваля —  поддержать театральные коллективы, оказать содействие развитию и продвижению инклюзивной культуры через публичные мероприятия, открыть для людей с особенностями развития новые творческие возможности для полноценной и интересной жизни.  Из года в год растет не только профессиональный уровень, но и количество участников парафестиваля. Так, в Самаре за творческую пятилетку появились новые инколюзивные театры и студии.

«Фестиваль включает в себя еще и образовательный компонент, — отметила Елена Лазарева, доцент, заведующая кафедрой актёрского искусства и сценической речи театрального факультета Самарского государственного института культуры, заслуженная артистка РФ. — Еще в мае мы начали работать с руководителями театров, дали им ряд профессиональных рекомендаций.  И это — двусторонний процесс: они многому учатся у нас, а мы — у них».

В экспертный совет фестиваля под председательством Евгения Дробышева, художественного руководителя театра «Самарская площадь», заслуженного работника культуры РФ, вошли известные российские деятели  культуры: Фатима Пагиева, актриса Северо-Осетинского государственного академического театра им. Владимира Тхапсаева, заместитель председателя Союза театральных деятелей Республики Северная Осетия-Алания, директор Инклюзивного театрального фестиваля «Шаг к успеху», художественный руководитель инклюзивного театра «Вдохновение», заслуженная артистка Республики Южная Осетия; Олег Белов, заслуженный артист РФ, народный артист Самарской области; Елена Лазарева, доцент, заведующая кафедрой актёрского искусства и сценической речи театрального факультета Самарского государственного института культуры, заслуженная артистка РФ, народная артистка Самарской области.

Экспертный совет определил лауреатов фестиваля, которые примут участие в финальном этапе с 4 по 6 октября в Самаре:

  • Экспериментально-пластический театр мод «Инклюзив-бренд», АНО «Студия Инклюзивного Творчества» (г. Самара, Самарская область);
  • Театр особого творчества «ТОТ», Хабаровская краевая общественная организация помощи детям, инвалидам, многодетным семьям и другим нуждающимся «Маяк надежды» (Хабаровский край);
  • Интегрированный театр пластики и танца «Апельсин», МАУК Центр культурного развития г.о. Кинель (Самарской области);
  • «Непоседы» ГБОУ школа-интернат № 117 им. Т.С. Зыковой, г. Самара, (Самарская область);
  • Старшая театральная группа «Пензенские лучики», ПРОО «Пензенские лучики» (Пензенская область);
  • Инклюзивная школа искусств «Одуванчик», Череповецкая городская общественная организация помощи людям с особенностями развития «Я МОГУ!» (Вологодская область);
  • Театральная студия «Неравнодушные», АНО Центр социальной поддержки людей с ОВЗ «Равные» (Орловская область);
  • Театр «Между небом и землёй», пансионат ООО «Жизнецвет», г. Самара (Самарская область);
  • Инклюзивная театральная студия «Свои сказки», МАУК «Центр культуры и досуга» СП Дворец культуры «Мечта» (Пермский край);
  • «Белый Театр», ассоциация «Театральная организация «Белый театр» (Хабаровский край);
  • Театр «Птица», инклюзивная группа, Объединение родителей детей-инвалидов и инвалидов детства «Ассоль» (Удмуртская Республика);
  • Инклюзивная театральная студия «Жили-были», ГКУ СО «КЦСОН Восточного округа», Кротовское отделение социальной реабилитации, (Самарская область);
  • Детский инклюзивный театр «Светлячки», АНО «Созидатели», (г. Санкт-Петербург);
  • Инклюзивный театр «За горизонтом», АГИК (Алтайский край);
  • Любительский театр особенных людей «Ключ», Хабаровский краевой благотворительный фонд «Счастливое детство» (Хабаровский край).

Лауреаты фестиваля получат денежное поощрение, дипломы и памятные сувениры.

Учредитель фестиваля — Правительство Самарской области (министерство культуры Самарской области), организатор — Агентство социокультурных технологий.

Вход бесплатный, по предварительной регистрации на сайте.

 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

4 октября 17:00-19:15

Торжественная церемония открытия фестиваля с участием специального гостя Олега Аккуратова. Показ спектакля «Яблочный Спас» (6+). Показ спектакля «Телефон» (6+)

5 октября 12:00-13:35

Показ спектакля «Дракон и русалка не пара, но» (12+). Показ спектакля «Сон кота Лео» (0+). Показ спектакля «Дикие Лебеди» (6+) по мотивам сказки Г.Х. Андерсена

5 октября 16:00-17:00

Показ видеоверсии спектакля «Кукушка» (6+) и творческая встреча с руководителем инклюзивного театра «Светлячок» Еленой Рогалевой и режиссером Ольгой Турик

5 октября 17:30-19:25

Показ спектакля «Я спасу тебя, Дульсинея!» (12+). Показ спектакля «От истоков души» (12+)

6 октября 12:00-13:00

Показ спектакля «Гуси-лебеди» (3+). Показ спектакля «Сказка о царе Салтане» (0+). Показ спектакля «Суставов равновесие и сухожилий торжество» (6+)

6 октября 17:00-19:00

Показ спектакля «Подушкины сказки» по мотивам русской народной сказки «Теремок» (6+). Показ спектакля «Маленький принц» (6+). Торжественная церемония закрытия фестиваля, награждение лауреатов.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем пожилых людей
1 октября 2024  10:35
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем пожилых людей
100
Самарцев приглашают на Ночную ярмарку вакансий
1 октября 2024  09:40
Самарцев приглашают на Ночную ярмарку вакансий
181
Заседание началось с рассмотрения двух происшествий, произошедших в минувшие выходные, – крупный лесной пожар и инцидент на ж/д мосту.
30 сентября 2024  15:42
Вячеслав Федорищев провел заседание облправительства
497
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2024  11:43
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
1267
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
29 сентября 2024  13:44
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
774
Весь список