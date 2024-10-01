94

С 4 по 6 октября 2024 года в Самарской области пройдет Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей». В пятом, юбилейном, театральном проекте участвует 12 регионов России, 31 творческий коллектив, в постановках которых заняты люди с особыми возможностями здоровья. Экспертный совет фестиваля определил победителей первого заочного этапа. В финал парафестиваля вышли и самарские коллективы.

4 октября, в 17:00, состоится торжественная церемония открытия Всероссийского открытого парафестиваля «Театр — территория равных возможностей». На фестиваль приглашен специальный гость — талантливый джазовый импровизатор и певец Олег Аккуратов. Этот выдающийся артист – лауреат премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры и победитель множества музыкальных конкурсов – яркий пример того, что успешно развиваться настоящему таланту ограниченные физические возможности не мешают.

Олег Аккуратов сотрудничал с такими мировыми звездами, как Монтсеррат Кабалье, Эвелин Гленни, Уинтон Марсалис, Хибла Герзмава и Ильдар Абдразаков. Также выступал в резиденции Папы Римского в составе всемирного хора ЮНЕСКО, активно участвует в проектах Игоря Бутмана, выступал на церемонии закрытия XI Паралимпийских игр.

Творческий проект «Театр — территория равных возможностей» начинался как региональный фестиваль и за пять лет приобрел всероссийскую известность. Возможность проявить и показать творческие способности и потенциал привлекают на фестиваль людей с ограниченными возможностями здоровья не только из Самарской области и соседних регионов. В этом году свои заявки прислали коллективы из 12 регионов России: Амурской, Вологодской, Орловской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, областей, Алтайского, Пермского и Хабаровского краев, Удмуртской Республики, Республики Коми, г. Санкт-Петербурга. «Театров много, театры разные. Уровень работ отличается, но в целом, из года в год спектакли становятся интереснее и крепче. И это неслучайно, ведь вместе с самодеятельными актерами и режиссерами на сцену выходят и профессиональные мастера сцены», — рассказала Наталья Носова, исполнительный директор драматического театра «Самарская площадь», член оргкомитета Всероссийского открытого парафестиваля «Театр — территория равных возможностей».

Задача фестиваля — поддержать театральные коллективы, оказать содействие развитию и продвижению инклюзивной культуры через публичные мероприятия, открыть для людей с особенностями развития новые творческие возможности для полноценной и интересной жизни. Из года в год растет не только профессиональный уровень, но и количество участников парафестиваля. Так, в Самаре за творческую пятилетку появились новые инколюзивные театры и студии.

«Фестиваль включает в себя еще и образовательный компонент, — отметила Елена Лазарева, доцент, заведующая кафедрой актёрского искусства и сценической речи театрального факультета Самарского государственного института культуры, заслуженная артистка РФ. — Еще в мае мы начали работать с руководителями театров, дали им ряд профессиональных рекомендаций. И это — двусторонний процесс: они многому учатся у нас, а мы — у них».

В экспертный совет фестиваля под председательством Евгения Дробышева, художественного руководителя театра «Самарская площадь», заслуженного работника культуры РФ, вошли известные российские деятели культуры: Фатима Пагиева, актриса Северо-Осетинского государственного академического театра им. Владимира Тхапсаева, заместитель председателя Союза театральных деятелей Республики Северная Осетия-Алания, директор Инклюзивного театрального фестиваля «Шаг к успеху», художественный руководитель инклюзивного театра «Вдохновение», заслуженная артистка Республики Южная Осетия; Олег Белов, заслуженный артист РФ, народный артист Самарской области; Елена Лазарева, доцент, заведующая кафедрой актёрского искусства и сценической речи театрального факультета Самарского государственного института культуры, заслуженная артистка РФ, народная артистка Самарской области.

Экспертный совет определил лауреатов фестиваля, которые примут участие в финальном этапе с 4 по 6 октября в Самаре:

Экспериментально-пластический театр мод «Инклюзив-бренд», АНО «Студия Инклюзивного Творчества» (г. Самара, Самарская область);

Театр особого творчества «ТОТ», Хабаровская краевая общественная организация помощи детям, инвалидам, многодетным семьям и другим нуждающимся «Маяк надежды» (Хабаровский край);

Интегрированный театр пластики и танца «Апельсин», МАУК Центр культурного развития г.о. Кинель (Самарской области);

«Непоседы» ГБОУ школа-интернат № 117 им. Т.С. Зыковой, г. Самара, (Самарская область);

Старшая театральная группа «Пензенские лучики», ПРОО «Пензенские лучики» (Пензенская область);

Инклюзивная школа искусств «Одуванчик», Череповецкая городская общественная организация помощи людям с особенностями развития «Я МОГУ!» (Вологодская область);

Театральная студия «Неравнодушные», АНО Центр социальной поддержки людей с ОВЗ «Равные» (Орловская область);

Театр «Между небом и землёй», пансионат ООО «Жизнецвет», г. Самара (Самарская область);

Инклюзивная театральная студия «Свои сказки», МАУК «Центр культуры и досуга» СП Дворец культуры «Мечта» (Пермский край);

«Белый Театр», ассоциация «Театральная организация «Белый театр» (Хабаровский край);

Театр «Птица», инклюзивная группа, Объединение родителей детей-инвалидов и инвалидов детства «Ассоль» (Удмуртская Республика);

Инклюзивная театральная студия «Жили-были», ГКУ СО «КЦСОН Восточного округа», Кротовское отделение социальной реабилитации, (Самарская область);

Детский инклюзивный театр «Светлячки», АНО «Созидатели», (г. Санкт-Петербург);

Инклюзивный театр «За горизонтом», АГИК (Алтайский край);

Любительский театр особенных людей «Ключ», Хабаровский краевой благотворительный фонд «Счастливое детство» (Хабаровский край).

Лауреаты фестиваля получат денежное поощрение, дипломы и памятные сувениры.

Учредитель фестиваля — Правительство Самарской области (министерство культуры Самарской области), организатор — Агентство социокультурных технологий.

Вход бесплатный, по предварительной регистрации на сайте.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

4 октября 17:00-19:15

Торжественная церемония открытия фестиваля с участием специального гостя Олега Аккуратова. Показ спектакля «Яблочный Спас» (6+). Показ спектакля «Телефон» (6+)

5 октября 12:00-13:35

Показ спектакля «Дракон и русалка не пара, но» (12+). Показ спектакля «Сон кота Лео» (0+). Показ спектакля «Дикие Лебеди» (6+) по мотивам сказки Г.Х. Андерсена

5 октября 16:00-17:00

Показ видеоверсии спектакля «Кукушка» (6+) и творческая встреча с руководителем инклюзивного театра «Светлячок» Еленой Рогалевой и режиссером Ольгой Турик

5 октября 17:30-19:25

Показ спектакля «Я спасу тебя, Дульсинея!» (12+). Показ спектакля «От истоков души» (12+)

6 октября 12:00-13:00

Показ спектакля «Гуси-лебеди» (3+). Показ спектакля «Сказка о царе Салтане» (0+). Показ спектакля «Суставов равновесие и сухожилий торжество» (6+)

6 октября 17:00-19:00

Показ спектакля «Подушкины сказки» по мотивам русской народной сказки «Теремок» (6+). Показ спектакля «Маленький принц» (6+). Торжественная церемония закрытия фестиваля, награждение лауреатов.