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В Самарской области пройдет традиционный ежегодный молодежный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском»

15 мая 2024 11:09
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В Самарской области пройдет традиционный ежегодный молодежный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском»

18 мая 2024 года пройдёт традиционный ежегодный молодежный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском» на территории Покровского Александро-Чагринского женского монастыря (пос. Кировский, Красноармейского района), вновь открытого через 95 лет после разорения.

Чагринский Покровский монастырь был учрежден в 1885г., в нем совершал своё служение святой праведный Александр Чагринский, чтимый святой Самарской земли, который вел значимую просветительскую деятельность, в том числе среди молодёжи. До 1000 паломников в день нередко приходили в Чагринскую обитель. В летописях сохранилось описание монастыря, утопающего в душистой сирени. По сей день та самая сирень цветет на землях монастыря и ведется работа по воссозданию монастырского сада.

В 1920 г. Покровский Чагринский монастырь был закрыт и позже полностью разрушен.

В 2016 г. году с благословения Епископа Кинельского и Безенчукского Софрония началось восстановление Чагринского монастыря трудами игумена Петра (Луканова).

Осенью 2023 г., решением Синода РПЦ вновь открыт Покровский Александро-Чагринский женский монастырь, игуменьей назначена м. Михаила (Солодухина).

Покровский Александров-Чагринский женский монастырь в планах – это восстановленная духовная жизнь обители с возможностью ведения просветительской деятельности, в том числе среди молодёжи, молодёжный антикризисный центр, молитвенная тропка в сиреневом саду для паломников и своё монастырское хозяйство.

В этом году в рамках молодежного фестиваля «Сиреневые звоны в Чагринском» пройдут мастер-классы, которые позволят попробовать себя в колокольном звоне, рисовании сирени, пейзажей, варке варенья из душистой сирени, росписи пряников, в гончарном и столярном мастерстве, резьбе по дереву, изготовлению свечей, владению саблей, а также можно будет сделать захватывающие фото с колокольни и получить свой портрет от шаржиста. Также пройдут встречи с интересными людьми, посвященные самоопределению и поиску себя в профессиональной сфере. Фестиваль будет интересен для семейного отдыха. Особенно полезен для школьников и молодежи.

Сбор гостей с 10.00.
В 11.00 – официальное открытие фестиваля и концерт молодых исполнителей различных направлений музыки, будет возможность услышать редкие музыкальные инструменты. Традиционно будет проведена экскурсия по монастырю.

Добраться до монастыря можно на личном автотранспорте по адресу: Самарская область, Красноармейский район, пос. Кировский, Покровский Александро-Чагринский монастырь.
18 мая в 8.45 от автостанции Аврора планируется автобус до монастыря и в 16.00 обратно в Самару. Забронировать место в автобусе можно по телефону: 8-927-733-87-52.

Организаторы фестиваля: Покровский Александро-Чагринский женский монастырь, Администрация Красноармейского района, Самарское областное отделение Союза журналистов России, АНО «Потенциал», паломническая служба Кинельской епархии и другие общественные организации.

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