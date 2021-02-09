В Самарской области начался приём заявок на отборочный этап Двадцатых молодежных Дельфийских игр России

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Агентство социокультурных технологий объявляет о старте приёма заявок на региональный (отборочный) этап Двадцатых молодежных Дельфийских игр России по следующим номинациям: «Фортепиано», «Скрипка», «Театр», «Художественное чтение», «Изобразительное искусство», «Балалайка», «Домра», «Баян/Аккордеон», «Классическая гитара», «Саксофон», «Флейта», «Академическое пение», «Сольное народное пение», «Ансамблевое народное пение», «Эстрадное пение», «Классический танец», «Народный танец», «Современная хореография», «Художественные ремесла», «Народные инструменты», «Духовые инструменты».

Формат проведения — заочно по видеозаписям (номинации «Изобразительное искусство», «Художественные ремесла» — по фотографиям).

Для участия в отборочном этапе необходимо подать заявку, согласие на обработку персональных данных, заполнить анкету и выслать фотографии домашней работы (для номинаций «Изобразительное искусство», «Художественные ремесла»).

Пакет документов и электронную заявку необходимо направить до 22 февраля 2021 года по e-mail artmetod@mail.ru, в теме письма указать «Заявка «Дельфийские Игры 2021». *Название учреждения*».

Подробные условия и программные требования по ссылке.

По итогам отборочного этапа сильнейшие участники отправятся защищать честь Самарской области на Всероссийском этапа в Перми в мае 2021 года. Призеры регионального этапа получат дипломы лауреатов и дипломантов, передает пресс-служба минкульта СО.