В Самаре состоится ежегодный казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»

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2 декабря в 14.00 во Дворце культуры железнодорожников имени А.С.Пушкина (г. Самара, ул. Льва Толстого, 94) состоится ежегодный казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!», приуроченный к началу возрождения казачества на самарской земле (0+).

Мероприятие патриотической направленности, которое организовывают Самарские региональные общественные организации «Ассамблея народов Самарской области» и «Самарское казачье землячество» проводится в Самаре ежегодно с 2015 года при активной поддержке Администрации г. о. Самара и общества с ограниченной общественностью «Кто есть кто».

В рамках праздничного концерта на казачьем мероприятии выступят вокальные и танцевальные коллективы: ансамбли казачьей песни «Казаки Поволжья» и «Сваха», народный хор русской песни «Волжские зори» и многие другие, а также солисты Гульнара Божина и Павел Коровин. Кроме того, перед началом концерта с 13.00 до 14.00 в фойе Дворца культуры будет организована выставка фотографий по истории самарского казачества, посетители смогут приобрести казачью форму и атрибутику национального содержания, а также различные сувениры и изделия женского рукоделия.

Современное самарское казачество является уникальной многонациональной социально-этнической общностью, в которую входят представители разных народов. Само существование и успешная деятельность этой общности в конце XX – начале XXI века доказывает результативность политики укрепления взаимопонимания и дружбы народов в Самарской области и в Российской Федерации.

Вход на фестиваль свободный.

Фото: администрация Самары