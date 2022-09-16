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В Самаре открылась юбилейная выставка Елены Макеевой «Чай на крыше»
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В Самаре открылась юбилейная выставка Елены Макеевой «Чай на крыше»

16 сентября 2022 21:41
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В этом году художник Елена Макеева отмечает юбилей. Полвека, это очень много, но для художника это период расцвета.

16 сентября в Выставочном зале СРО ВТОО «Союза Художников России» открывается юбилейная выставка Елены Макеевой «Чай на крыше».

В этом году художник Елена Николаевна Макеева отмечает юбилей. Полвека, это очень много, но для художника это период расцвета. Давно ученые доказали, что до сорока лет художник набирает некий багаж: впечатления, техники, опыт, манеру, а после сорока начинается вполне зрелая личность.

Елена окончила Самарское художественное училище и Самарский государственный педагогический университет, отделение «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство». Творческая деятельность Елены Макеевой началась с 2001 года на областной выставке Союза художников в Самаре. С этого времени она совмещает творческую и преподавательскую деятельность. Елена Макеева член Союза художников России с 2006 года. Участвует в международных, всероссийских, региональных выставках. Живя последние несколько лет в Крыму она и в Самаре участвует сразу в нескольких выставках. Будучи художником широкого диапазона Елена Макеева предстает на выставках не только как живописец, но и мастер станковой графики.

Часто на выставке Макеевой представлены городские пейзажи. Все пейзажи написаны, а — ля прима, в один прием, свободно, спонтанно. Н

В ее городских мотивах нравится, то что сюжетом для картин являются как будто случайные уголки. Она внимательно запечатлевает стоянки для велосипедов, трамваи, троллейбусы, одним словом – много разного движущегося транспорта. При этом такие детали, будучи реалистичными, совершенно не доминируют в мотиве. В сюжете главное архитектура города, его атмосфера и энергетика… Жанр городского пейзажа дается далеко не каждому художнику.

Елена любит работать в разных жанрах. В последнее время ее привлекают не только архитектурный пейзаж и тематический натюрморт, но и морские пейзажи. На выставках она представляет работы в самых разных жанрах и техниках — от пейзажа до портрета. Также ее манит вода. В картинах «Посвящении Венеции», «Гондолы» она показала, как хорошо умеет писать воду. Она умеет удивлять тем, что живописует паровозы. А живя в Крыму она стала запечатлевать морские суда, — катера, корабли, сухогрузы, буксиры. Паровозы и корабли в Самаре еще никто так не писал!! Темпераментно, неистово, пастозно и в крупных размерах. Тематический натюрморт тоже особый жанр: композиции из вещей и предметов многое могут рассказать о современном мире. У нее в натюрмортах хороши не только медные самовары и сдобы «Деревенское подворье, «Натюрморт в русском стиле», но и плоды земли – овощи и фрукты, книги и детские игрушки, цветы и весенние веточки деревьев.

В целом творчество Елены Макеевой отличается экспрессией, динамичным наложением красочного слоя, или штриха. Каждое ее произведение несет определенный образный строй, отличается пластической выразительностью, и за этим стоят не только вдохновение, но и опыт прожитых лет, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:     пресс-служба минкульта СО

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