В Самаре в Музее Модерна пройдет экскурсия по выставке "Засушенному - верить"

16 февраля (вс) в 14:30 в Музее Модерна пройдет экскурсия по выставке "Засушенному - верить"
В основе выставки — история находки ботаником Московского университета Владимиром Веховым трав возле разрушенных бараков Соловецкого лагеря особого назначения, трав, занесенных вместе с людьми за сотни километров от привычных мест жизни.
История, в которой листы гербария уточняют архивные документы и становятся символом памяти и способом почувствовать хрупкость жизни.
Билет: 300/200 (пенс.,студ., школ.). Доступна покупка по Пушкинской карте.
Купить билет: vk.cc/cFi7bh
Экскурсовод: Е. Жидкова
Количество мест ограничено, рекомендуется приобретать билеты заранее. 12+