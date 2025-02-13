В Самаре в Музее Модерна пройдет экскурсия по выставке "Засушенному - верить"

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16 февраля (вс) в 14:30 в Музее Модерна пройдет экскурсия по выставке "Засушенному - верить"

В основе выставки — история находки ботаником Московского университета Владимиром Веховым трав возле разрушенных бараков Соловецкого лагеря особого назначения, трав, занесенных вместе с людьми за сотни километров от привычных мест жизни.

История, в которой листы гербария уточняют архивные документы и становятся символом памяти и способом почувствовать хрупкость жизни.

Билет: 300/200 (пенс.,студ., школ.). Доступна покупка по Пушкинской карте.

Купить билет: vk.cc/cFi7bh

Экскурсовод: Е. Жидкова

Количество мест ограничено, рекомендуется приобретать билеты заранее. 12+