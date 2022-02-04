Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарчанка оплатила задолженность по налогам, чтобы продать землю
Самарчанка оплатила задолженность по налогам, чтобы продать землю
Улицы Самарскую и Авроры свяжут новой дорогой
Улицы Самарскую и Авроры свяжут новой дорогой
В Самаре выпало рекордное количество снега
В Самаре выпало рекордное количество снега
Предприниматели региона при поддержке Гарантийного фонда смогли привлечь рекордные 2,9 млрд рублей
Предприниматели региона при поддержке Гарантийного фонда смогли привлечь рекордные 2,9 млрд рублей
В Самарской области по подозрению в покушении на дачу взятки полицейскому задержан нелегальный мигрант
В Самарской области по подозрению в покушении на дачу взятки полицейскому задержан нелегальный мигрант
В приложении Яндекс Go появился Индекс спроса
В приложении Яндекс Go появился Индекс спроса
Сбер и Президентская академия организуют совместную программу по развитию студенческого предпринимательства
Сбер и Президентская академия организуют совместную программу по развитию студенческого предпринимательства
Администрация Тольятти не планирует узаконить индивидуальное жилищное строительство в рекреационных зонах
Администрация Тольятти не планирует узаконить индивидуальное жилищное строительство в рекреационных зонах
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.65
0.17
EUR 86.56
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»

4 февраля 2022 10:55
162
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»

В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения», на которой будут представлены авторские работы участников Фотообъединения областного Союза журналистов.

Официальное открытие состоится 5 февраля (суббота), начало в 13.00.

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Фотообъединение СОО СЖР, Исторический парк «Россия – моя история».

Точка зрения – это условное расположение взгляда фотографа относительно снимаемого объекта, но это ещё  авторская позиция (мнение),  с которой  фотохудожник оценивает происходящие вокруг него события.

Своими  взглядами на окружающий мир делятся 19 самарских фотографов: Юрий Стрелец, Николай Федорин, Владимир Привалов, Екатерина Афанасьева, Людмила Грибцова, Елена Демидова, Владимир Иванов, Марина Кейлина, Олег Кирюшкин, Вениамин Крайнов, Павел Куприянов, Владимир Курилов, Сергей Курочкин, Екатерина Лобанова, Андрей Ларионов, Георгий Фролов, Наталия Шинкевич, Николай Цветков, Владимир Рубинчик.

Все они – члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Разнообразие тем и жанров делает интересной выставку для широкой возрастной аудитории. Здесь  и городская фотография, и архитектура, портреты, пейзажи, репортажная фотография, коллажи и фотоанималистика. Наряду с классической фотографией широко представлены фотоарт, концептуальная фотография. При этом у каждого автора собственное видение, своя стилистика.

Экспозиция включает 130 работ. 

Выставка «Точка зрения» будет работать с 5 по 28 февраля 2022 г. 

Посетить выставку  можно со вторника по воскресенье с 11:00 - 19:00, понедельник - выходной. Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+.

Адрес:

ТЦ "Гудок", Исторический парк "Россия  – Моя история"

г. Самара, ул.Красноармейская, д. 131 

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Билеты на концерт доступны для покупки по Пушкинской карте.
02 февраля 2022, 19:28
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
Билеты на концерт доступны для покупки по Пушкинской карте. Культура
657
Соперники уже не первый раз встречаются на футбольном пол.
27 января 2022, 17:08
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Соперники уже не первый раз встречаются на футбольном пол. Общество
1482
По итогам встречи был озвучен ряд предложений по построению дальнейшего сотрудничества технопарка «Жигулевская долина» с ПАО «ОДК-Кузнецов».
27 января 2022, 15:08
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
По итогам встречи был озвучен ряд предложений по построению дальнейшего сотрудничества технопарка «Жигулевская долина» с ПАО «ОДК-Кузнецов». Новости компаний
1653
В центре внимания
Предприниматели региона при поддержке Гарантийного фонда смогли привлечь рекордные 2,9 млрд рублей
4 февраля 2022  13:51
Предприниматели региона при поддержке Гарантийного фонда смогли привлечь рекордные 2,9 млрд рублей
75
Ряд офисов «ЭнергосбыТ Плюс» приостановил прием клиентов
4 февраля 2022  12:31
Ряд офисов «ЭнергосбыТ Плюс» приостановил прием клиентов
128
В Самарской области продолжается работа по ликвидации последствий снегопада
4 февраля 2022  11:45
В Самарской области продолжается работа по ликвидации последствий снегопада
150
По информации главы Приволжского УГМС Айдара Мингазова, сильный снегопад продлится до 24.00 3 февраля.
3 февраля 2022  20:46
Всем миром: в работу по ликвидации последствий снегопада включится техника предприятий, организаций и МЧС 
444
«Уверен, с такими как вы, у нас все получится».
3 февраля 2022  16:08
Дмитрий Азаров встретился с лидерами бизнес – сообщества Самарской области
540
Весь список