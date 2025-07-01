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В Самаре в Детской картинной галерее 2 июля откроются две выставки

1 июля 2025 17:11
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«Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2025» и «Премьера. Рисунки и керамика мастерских Детской картинной галереи».

Открытие состоится в Детской картинной галерее в 18.00 (ул. Куйбышева, 139).   0+

В этом году Детская картинная галерея представляет премьерную коллекцию мастерской исторической костюмной куклы Ольги Бакановой, Заслуженного работника культуры РФ. Это четырнадцатая коллекция, в которой художница не ограничивает себя рамками определённой исторической эпохи, а импровизирует с различными стилями и образами. Здесь и куклы, символизирующие времена года, и стилизации на тему готики, рококо и традиционного русского костюма. Поклонники творчества Ольги Бакановой узнают в этой коллекции её утончённые решения и излюбленные приёмы в работе с цветами и фактурами, а новые зрители увидят широкий диапазон возможностей текстиля, его выразительности и звучности, которой добивается художница.

В каминном зале особняка выставлена коллекция «Европейское Возрождение в костюме», которая представляет моду XVI века. Коллекция насчитывает восемь кукол, четыре из которых – это реальные исторические персонажи: король Англии Генрих VIII, его дочь королева Елизавета I, сэр Френсис Дрейк и королева Изабелла Португальская, супруга Карла V. Ещё четыре куклы – это образы знатных европейских дам, в костюме каждой из которых Ольга Баканова отразила национальные особенности - Италии, Испании, Франции и Германии, соответственно. Искусство изготовления костюма в эпоху Позднего Возрождения, а именно к нему принято относить XVI век, достигло высочайшего уровня: вся одежда изготавливалась только на заказ и требовала обязательных примерок, ремесло портного было потомственным и весьма уважаемым, наметилась профессиональная специализация. Именно в это время складывается общеевропейская мода при сохранении некоторых национальных особенностей костюма в каждой стране. 

В одном из малых залов зритель встретится с одним из самых чувственных и игривых стилей за всю историю культуры. Пять кукол из коллекции «Рококо» представляют моду XVIII века, которая выражает театральность и грацию этого времени. Куклы этой коллекции, как и всех остальных, выполнены Ольги Бакановой и её помощницами по авторским эскизам художницы в стенах Детской картинной галереи. 

Вместе с историческими костюмными куклами в музее открывается ставшая уже традиционной выставка «Премьера». Это рисунки, керамика, коллажи и макеты, выполненные детьми в мастерских Детской картинной галереи. Начинающим художникам в этой экспозиции 5-7 лет, опытным – 15-17. В их работах можно увидеть, как они учатся работать с цветом, формой, пространством, материалами, как решают художественные задачи и постепенно осваивают мастерство. 

Выставки будут открыты для посещения до 9 ноября 2025 года, сообщает пресс-служба Музея..

 

Фото предоставлено пресс-службой МБУК г.о. Самара "Музей "Детская картинная галерея"

Теги: Самара

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