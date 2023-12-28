В Самаре увековечили память актера Николая Михеева

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В Самарском академическом театре драмы им. М. Горького прошло открытие мемориальной доски, посвященной актеру Николаю Михееву. В торжественной церемонии приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн, Глава города Елена Лапушкина, представители региональных министерств и городских ведомств.

2023 год стал бы юбилейным для Николая Михеева – ему могло исполниться 100 лет.

Николай Михеев снимался в фильмах: «Тревожные ночи в Самаре», «Вечный зов», «ТАСС уполномочен заявить...», «Хлеб — имя существительное», «Ермак». С 1970 по 1989 годы служил в драмтеатре. Затем по приглашению режиссёра Андрея Дрознина перешел в «СамАрт», где работал ещё 4 года. Актера не стало в 1993 году, но имя Николая Михеева, участника Великой Отечественной войны, народного артиста СССР, лауреата госпремии РСФСР навсегда вписано в историю театрального искусства Самарской области и России.