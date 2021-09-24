В Самаре стартует V Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»   

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С 25 сентября по 2 октября 2021 года Самара станет центром театрального искусства в рамках V Межрегионального фестиваля «Волга театральная».



Фестиваль «Волга театральная» - единственный театральный фестиваль, объединяющий профессиональные театры ПФО и действующий на постоянной основе. Это конкурсный фестиваль, в рамках которого работает высокопрофессиональное жюри от Союза театральных деятелей России.



Фестиваль проводится 1 раз в 2 года на территории городского округа Самара, начиная с 2013 года. В «Волге театральной» представлены спектакли, премьеры которых состоялись в течение последних двух театральных сезонов и получили высокую оценку театральной общественности.



Новый сезон фестиваля откроет самарский театр «Самарская площадь» с притчей-балаганом режиссера Евгения Дробышева «Кавказский меловой круг».

Всего в этом году в «Волге театральной» принимают участие 13 театральных коллективов из 9 городов Поволжья.

Фото: администрация Самары