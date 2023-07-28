В Самаре стартовал первый музыкальный антистресс-фестиваль

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Проект "Кошкин Джаз" (12+) запустили одновременно в Пензе, Ульяновске и Самаре. Несколько десятков региональных команд и звезд джазовой сцены выступят с 28 по 30 июля на площадках этих городов, пишет Сова.

Как могут быть связаны кошки и джаз? На первый взгляд - никак. Но если задуматься, у этого музыкального жанра и у пушистых спутников человека есть многочисленные поклонники. Так у организаторов и возникла мысль: почему бы не объединить этих людей на одном фестивале и назвать его "Кошкин Джаз"? Идею решили воплотить в жизнь в рамках проекта "Большой джазовый уикенд в Поволжье", который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Неспроста к названию фестиваля организаторы решили добавить слово "антистресс". Мурчание кошек дарит человеку чувство умиротворения и счастья, то же делает и ритмичная музыка.



В Самаре фестивальные мероприятия пройдут на нескольких площадках. Под открытым небом, на набережной под Маяковским спуском, выступят больше 20 коллективов. Здесь же гости смогут послушать лекции о джазе, искусстве и кошках, посетить мастер-классы по изготовлению тематических сувениров и игре на музыкальных инструментах. Запланированы фотовыставка кошек из ветеринарного центра "ФлагманВет" (совместно с Самарским джазовым оркестром), ответственная раздача животных из приютов и благотворительный аукцион. Концерты хедлайнеров фестиваля пройдут в культурном центре "Универ-студия" (улица Молодогвардейская, 151).



Джазовый лагерь и столичные гости



Сегодня, в первый день фестиваля, на сцене под Маяковским спуском пройдет итоговый концерт летнего джазового лагеря Moving Club Camp Fest. Участники готовились к нему неделю: изучали теорию джаза и разучили новую программу, которую исполнят с 14 до 18 часов.

В "Универ-студии" в 18.00 выступят гости из Санкт-Петербурга и Москвы. Композиции группы Dizzy Dutch Duck сложно отнести к какому-то одному стилю. Их работа со звуком и искусная аранжировка переосмысляют классическую танцевальную музыку и трактуют ее на современный лад. Также гостей ожидает традиционный джаз в исполнении трио Олега Аккуратова - финалиста телешоу "Голос" и постоянного участника коллективов Игоря Бутмана.



Лекторий и прогрессивный оркестр



В субботу, 29 июля, музыкальная программа фестиваля начнется в полдень. Самарские коллективы BossaNostra, Jazz Сoals, No Ember, Nekrasov Band, Jazz Steamers, дуэт "Моника" и дуэт Екатерины Нестеровой и Юлии Землянской дадут получасовые концерты. Прозвучит как джазовая классика, так и авторские композиции. С 18.30 до 19.00 пензенская группа "Притон Платона" исполнит поп-музыку, вдохновленную джазом, соулом и фанком.



На площадке возле спорткомплекса ЦСКА с 12 до 16 часов будет работать лекторий. Откроет субботнюю образовательную программу Дмитрий Дмитриев с "Обзорной экскурсией по джазовым стилям". Затем Екатерина Ананьева расскажет о ритмике и ударных инструментах на творческой встрече с шуточным названием "Какой музыкальный инструмент выбрать, если у тебя лапки?".



Тематика следующих докладов будет посвящена больше четвероногим друзьям. Наталья Земскова предложит поговорить об ответственном разведении и отношении к кошкам. Елена Плетнева прочитает лекцию "Курильский бобтейл - гордость российской фелинологии". Дарья Волкова объединит два символа фестиваля и выступит с темой "Анри Матисс: художник, который любил котиков и джаз".



В концертном зале "Универ-студии" в 18.00 начнется выступление московских коллективов. Квартет Анны Бутурлиной исполнит программу "Я люблю Бразилию", которая составлена из лучших образцов музыки в стиле босса-нова на аутентичном португальском языке.



Прогрессивный оркестр New Blood Big Band под руководством Сергея Долженкова представит авторские композиции и современные интерпретации джазовой классики. Выступление украсят вокальные номера участницы группы Snarky Puppy, пятикратного лауреата премии Grammy Алины Енгибарян.



Львы на фасадах и виртуозная лирика



Музыкальная часть третьего, заключительного, дня фестиваля стартует в 12.00 под Маяковским спуском. На сцене выступят коллективы Pizza Plums, Carioca, KontrabuzzZ, FJQ, "Команда А", Black Coffee Jazz и рок-фьюжен-группа под руководством Василия Походуна. 30 июля традиционные джазовые мотивы соединятся с танцевальными композициями, а группа Samba De Togliatti исполнит классику бразильского джаза, босса-новы и самбы.



Воскресная лекционная программа пройдет по тому же расписанию - эксперты будут сменяться каждый час с 12 до 16 часов. Откроет площадку Эльвира Лунева с темой "Бенгальская кошка - маленький домашний леопард". Анна Гаращенко поделится советами, как выбрать питомца и подготовить его к правильной адаптации в новом доме. Дмитрий Дмитриев познакомит самарцев с джазовым сленгом 1930-40-х годов на лекции "Хей-йоу, котаны, давайте заджемим!". Узнать, на фасадах каких домов Самары "поселились" львы, можно будет на лекции Армена Арутюнова "Кошачьи в архитектуре Самары". Разобраться в стереотипах о джазе поможет Дмитрий Карюхин.



Фестиваль завершится в "Универ-студии" выступлениями ведущих музыкантов страны. Начало концерта в 18.00. Бас-гитарист Антон Давидянц в сопровождении струнного оркестра Opensound Orchestra презентует дебютный альбом виртуозной лирики. Композиции в стилях фьюжен и джаз-рок исполнит квартет Евгения Побожего - первого российского музыканта, победившего на престижном конкурсе Института джаза Хэрби Хэнкока.