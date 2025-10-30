В Самаре состоится премьера спектакля о поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт»

93

31 октября на площадке молодежного концертно-театрального комплекса «Дирижабль» пройдет премьера спектакля «В поиске смыслов» (12+), посвященного дню рождения добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Самарской области.

В документальном спектакле, роли в котором исполнят студенты мастерской Виктора Гончарова и Татьяны Наумовой Самарского государственного института культуры, показаны истории координаторов отряда и судьбы людей, которых ищут добровольцы.

В ноябре «ЛизаАлерт» отметит 11-летие работы в регионе. Сегодня в отряде около 700 активных добровольцев, которые обработали тысячи заявок и провели сотни поисков пропавших детей и взрослых, сообщает мэрия.

Начало спектакля в 18:00. Адрес: ул. Куйбышева, 104. Вход — по билетам, пишет Самара-МК.