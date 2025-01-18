В Самаре состоится открытие Первой всероссийской передвижной выставки «Отражение души»

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26 января в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится открытие Первой всероссийской передвижной выставки «Отражение души».

Выставка организована в рамках благотворительного проекта «Душа с душою говорит», который направлен на оказание эмоциональной помощи пожилым людям и людям с инвалидностью по всей России.

После завершения выставки все картины, участвующие в экспозиции, будут переданы в дома престарелых и инвалидов. Экспозиция «Отражения души» не ограничивается только холстами – аудиозаписи, фильмы, стихи тесно переплетаются с изобразительным искусством.

На протяжении года выставка путешествует по стране. Самара станет шестой остановкой маршрута: до этого работы уже побывали в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Тюмени, Новосибирске и Омске. А после – отправятся в Ставрополь, Ростов- на-Дону и завершат свой путь в Москве.

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