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В Самаре проведут кастинг танцоров на открытие Юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна»

10 февраля 2022 17:34
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Для самарских танцоров участие в отборе открывает уникальную возможность стать частью грандиозного шоу.

В Самаре 18 и 19 февраля режиссерско-постановочная группа Церемонии открытия ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» проведет кастинг танцоров. 

Для самарских танцоров участие в отборе открывает уникальную возможность стать частью грандиозного шоу. Финалистов, прошедших кастинг, ожидает колоссальный опыт участия во всероссийском проекте, а также репетиции с именитыми хореографами и выступление на торжественной Церемонии открытия фестиваля, которая состоится 18 мая на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Для участия в кастинге необходимо до 17 февраля заполнить анкету по ссылке и выбрать удобное время для его прохождения.

Место проведения – Манеж Самарского университета (ул. Врубеля, 29Г).

Напомним, что именно Самарская область является родиной Студенческой весны. Впервые фестиваль студенческого творчества прошел на самарской земле в 1992 году. Символично, что свое 30-летие Российская студенческая весна вновь отметит в Самарской губернии. 

Организаторами XXX юбилейного Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» выступают Правительство Самарской области, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Автономная некоммерческая организация «Центр студенческих программ Российского Союза Молодежи», Самарский Союз Молодежи – территориальная общественная организация «Российского Союза Молодежи» в Самарской области.

 

Фото:   pixabay

 

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