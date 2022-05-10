В Самаре проведут инклюзивный бал

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Его организует ММОО «Инклюзивный ресурсный центр».

Инклюзивный бал – это уникальное мероприятие, объединяющее детей и молодежь с различными формами инвалидности и без неё. В этом году благополучателями танцевального праздника станут более 100 человек. Также в нём примут участие 26 стажёров из числа активистов инклюзивного движения 7 регионов нашей страны. Они пройдут обучение у специалистов нашего Центра по организации инклюзивных мероприятий, а также вместе с самарскими участниками исполнят танцевальные композиции конца XIX – начала XX века, такие как Медленный вальс, Полька «Улица», Контрданс «Весна в Самаре» и многие другие. Все включенные в программу танцы адаптированы для комфортного участия детей и молодежи со всеми формами инвалидности.

Итогом обучения делегатов станет проведение 8 инклюзивных балов одновременно в нескольких регионах России зимой 2022 года.

I Королевский инклюзивный бал проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Фонда президентских грантов, Администрации губернатора Самарской области, Правительства Самарской области, Министерства культуры Самарской области.

Дата проведения: 11 мая (среда)

Место проведения: Отель «7 AVENUE HOTEL & SPA»

Фото: Дильдина Светлана