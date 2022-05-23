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В Самаре прошла церемония закрытия фестиваля «Российская студенческая весна» 

23 мая 2022 23:27
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На сцене во Дворце спорта выступили лучшие из лучших, финалисты фестиваля, обладатели Гран-при.

23 мая, в понедельник, в Самаре прошла торжественная церемония закрытия XXX юбилейного Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». На сцене во Дворце спорта выступили лучшие из лучших, финалисты фестиваля, обладатели Гран-при. Участников гала-концерта, посвященного закрытию фестиваля, поприветствовал Первый заместитель Руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Первый заместитель Руководителя администрации Президента Российской Федерации отметил, что кроме представителей всех 85 регионов России на Студвесну приехали команды героических Донецкой и Луганской народных республик. Сергей Кириенко поблагодарил организаторов за прекрасное проведение ХХХ юбилейной Студенческой весны, 1300 волонтеров – за помощь и участие, а Самару – за гостеприимство. Он подчеркнул: справедливо, что в свой юбилей Студвесна вернулась на историческую родину.

Слова благодарности Первый замруководителя администрации Президента России адресовал самим участникам – главным героям всех фестивальных площадок.

«Спасибо вам, ребята, за то, что вы очень бережно, творчески не просто сохраняете, но и развиваете традиционную культуру, представляя свои регионы. Главное богатство нашей страны – это талант людей, которые в ней живут. Это уникальные традиции и культура более чем 196 национальностей и этнических групп России. Благодаря вам эта культура, эти традиции не просто живут - они развиваются», - сказал Сергей Кириенко. 

Первый заместитель руководителя администрации Президента России выразил уверенность в том, что свой талант и искусство участники Студвесны смогут показать не только на площадках самого фестиваля, напомнив о том, что 150 победителей Студвесны отправятся на гастроли по пяти крупным городам Сибирского федерального округа. Ещё 350 человек получат путевки в рамках программы «Больше, чем путешествие» в гастрольные туры по России. Кроме того, 150 победителей и финалистов Российской студвесны ждут в августе на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму.

«Ребята, вы талантливы, каждый из вас сделает выбор, кем станет в этой жизни. Надеюсь, что среди тех, кто находится в этом зале, мы увидим звезд мировой культуры, которыми будем гордиться - обратился к участникам фестиваля Сергей Кириенко. - Не все выберут для себя путь в культуре и искусстве, но этот опыт, общение с единомышленниками, обретение новых друзей, умение мечтать, бороться за реализацию своей мечты, умение добиваться результата и верить в себя точно останутся с вами на всю жизнь. От того, насколько талантливы вы будете в жизни, зависит и ваш успех, и успех нашей огромной страны».

Он напомнил, что по решению Президента Владимира Путина, помимо фонда Президентских грантов, который уже не первый год поддерживает Российскую студвесну, создан Президентский фонд культурных инициатив, задача которого – подержать проекты таких талантливых людей, как участники фестиваля.

«В мире сегодня происходят глобальные изменения – это вызов, но любой вызов – это удивительное время возможностей. А Россия для каждого талантливого человека – страна возможностей», - резюмировал  Сергей Кириенко.

 

 

Фото:   правительство СО

 

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