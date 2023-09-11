В Самаре прошел этнофестиваль «Наследие народов»

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В воскресенье, 10 сентября, в рамках празднования 437-летия Самары и в преддверии Дня дружбы народов Самарской области в региональной столице состоялся масштабный этнофестиваль «Наследие народов». В честь знаковых событий к участникам и гостям фестиваля обратился Губернатор Дмитрий Азаров.

«Не случайно, что сегодня День дружбы народов отмечается в День города Самары – столицы нашего региона. Ведь все, что создано на самарской земле, создано руками людей разных народов и национальностей, – отметил Губернатор. – По оценкам специалистов 157 народностей представлено на самарской земле. Здесь испокон веков живут люди в мире, согласии и дружбе. Это главное достояние нашей земли».

Глава региона отметил, что за последние годы вместе, общими усилиями многого удалось добиться, реализовать большое количество проектов, нацеленных на развитие Самарской области и повышение качества жизни граждан. «Мы развиваем наш родной Самарский край, возводятся новые промышленные предприятия, люди обеспечиваются работой, за которую получают достойную заработную плату, а значит, повышается уровень благосостояния наших с вами земляков. Развивается активно сфера здравоохранения. Уже больше 120 объектов введено в строй за последние 5 лет. Строятся новые школы и физкультурно-оздоровительные комплексы. За эти годы построено 8 ледовых арен, не говоря уже о ФОКах, футбольных полях и других спортивных залах. Открываются новые музеи, театры, дома культуры, библиотеки и концертные залы. И все это мы сделали вместе, потому что вместе мы можем больше. Потому что, объединив усилия, мы преодолеем все и обязательно победим», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что попытки со стороны недружественных стран внести раскол в многонациональное общество России были и остаются безуспешными. «Враг не пройдет. Мы будем верны заветам наших отцов и дедов, мы сохраним традицию братства на нашей самарской земле и в нашей прекрасной России, – заявил Дмитрий Азаров. – Я благодарю всех за соработничество, бережное сохранение традиций народов, проживающих на нашей самарской земле. Все жители Самарской области могут больше узнать о культуре того или иного народа, а значит проникнуться уважением и полюбить эти замечательные традиции, которыми богата наша земля».

Фестивальная программа прошла в живописном месте, уникальном архитектурном комплексе – Этнопарке дружбы народов в Куйбышевском районе Самары, где создано 20 национальных подворий. Каждый посетитель смог познакомиться с традициями и обычаями народов, населяющих самарскую землю, а также принять участие в конкурсах, викторинах и мастер-классах. Специально было организовано семь дополнительных тематических площадок.

«Это действительно свидетельство дружбы, взаимопомощи, взаимовыручки. Все, что создано в Этнопарке дружбы народов, создано людьми, живущими на самарской земле. Разных народов, но объединенных одной идеей – жить в мире и благополучии», – отметил Глава региона.

Большое количество самарцев собрала Площадка «Победа будет ZA нами!». Здесь можно было написать письмо, сделать открытку и нарисовать рисунок защитникам Родины – жителям региона, участвующим в специальной военной операции. Кроме того, посетители Этнопарка могли внести свой вклад в изготовление маскировочных сетей для дальнейшей отправки бойцам.

Здесь же волонтерами Победы и общественным объединением «Самара для фронта» была организована акция по сбору гуманитарной помощи участникам СВО: вещи, одеяла, средства личной гигиены, продукты питания, инструменты, колеса и многое другое – все, что сами просили бойцы.

«Я вас сердечно благодарю вас за проведенную работу по сбору, о чем мы договорились на заседании Совета по межнациональным отношениям. И сегодня очередной гуманитарный груз собран всем миром, всем народом, всей Самарской областью – людьми разных национальностей. И сегодня еще одна фура, где собран все, что необходимо, уйдет бойцам», – отметил Губернатор Дмитрий Азаров, обращаясь к руководителям национально-культурных объединений.

Все, что было собрано, уже в ближайшее время будет доставлено адресатам. Руководитель области подчеркнул, что сегодня жители региона разных национальностей плечом к плечу в зоне проведения специальной военной операции защищают нашу Родину от угрозы распространения нацизма.

«Именно нацизм является главным злом, яблоком раздора, именно нацизм вносит раздор между людьми. Нацизм не пройдет на самарской земле. И наш праздник – День дружбы народов – свидетельство тому, что мы говорим нет нацизму и сегодня. И наши парни, доблестные защитники противостоят этому злу. Именно благодаря им мы можем собраться здесь под мирным небом Самарской области и поблагодарить их. Каждый день и каждую минуту они в наших сердцах. Уверен, что мы сделаем все, чтобы поддержать наших героев – защитников, чтобы окружить заботой и благодарностью семьи военнослужащих, – обратился Дмитрий Азаров к участникам и гостям этнофестиваля. – Низкий поклон нашим героям и семьям военнослужащих, которые вдохновляют наших бойцов. Огромная благодарность всем жителям Самарской области за помощь и поддержку нашей армии, за заботу о семьях военнослужащих. Вне всякого сомнения, это наш святой долг, святой долг братства и дружбы, единства нашего народа».

Председатель совета региональной общественной организации «Союз народов Самарской области» Ростислав Хугаев поблагодарил Губернатора и Правительство региона за создание условий для работы, учебы, жизни, творчества и отдыха на самарской земле. «Сегодня все руководители национально-культурных центров активно работают над сохранением традиций и обычаев, дружбы между народами Самарской области. И у нас это получается», – отметил он.

Сотрудник Дома дружбы народов, заместитель председателя общественной организации «Региональная мордовская национально-культурная автономия» Самарской области Вера Алексеева, а также председатель совета Самарской региональной культурно-просветительной общественной организации «Ассамблея народов Самарской области» Юрий Еругин сегодня были отмечены Почетным знаком Губернатора «За вклад в укрепление дружбы народов».

Почетным знаком Губернатора «За служение людям» награждена пастор местной религиозной организации «Евангелическо-лютеранская община Святого Георга города Самары» Ольга Темирбулатова. Под ее руководством организована и проводится активная социальная работа. С 2018 года ею организована группа дневного пребывания для молодых людей с ограничениями возможностей здоровья, из числа которых создан экспериментальный театр «Встань и иди», ставший лауреатом различных фестивалей и конкурсов. С момента начала СВО под руководством Ольги Васильевны организованы ежемесячные встречи – концерты с жителями пунктов временного размещения вынужденных переселенцев из ЛНР, ДНР. «Наши собратья оказались в тяжелой ситуации, и наша община включилась в работу по оказанию помощи людям. И эта награда являет признанием заслуг лютеранской общины», – считает она.

Благодарностью Губернатора за вклад в укрепление духовно-нравственных ценностей отмечен настоятель храма во имя бессребреников Космы и Дамиана сельского поселения Мусорка Ставропольского района отец Олег (Анучин). «Меня переполняет гордость за наш российский многонациональный народ, который готов делить все. Слава Богу, что мы все вместе храним нашу Родину, наши народности и традиции. Вместе – мы сила. Желаю, чтобы все народы хранили свою веру, культуру и память о своих родителях, которые дали самое дорогое – дружбу между народами», – отметил он.

«Прежде всего, хочу поздравить всех с Днем рождения нашего города, в котором комфортно жить и работать. Не случайно мы все вместе собрались сегодня в нашем Этнопарке. Хочу поблагодарить команду Союза народов, все национальные общественные объединения, благодаря которым создан этот парк, эти национальные подворья, где сегодня мы отмечаем День дружбы народов, – добавил председатель правления общественной организации «Лига азербайджанцев Самарской области», член Общественной Палаты Самарской области Ширван Керимов. – Пусть атмосфера дружбы всегда царит в нашем городе, Самарской области и в России».

Также, благодарностью Губернатора поощрена руководитель Самарского отделения Межрегиональной общественной организации «Гильдия Межэтнической журналистики», директор автономной некоммерческой организации Культурный центр «Лука» Арина Фечина.

Жители города и области смогли больше узнать о культуре и традициях народов, проживающих на самарской земле, на выставочной площадке «Многонациональная губерния». Там же можно было написать этнодиктант и проверить свои знания об истории этносов. А на площадке «Молодежный этнодвиж» можно было поучаствовать в интеллектуальной командной игре «ВолгаЭтноВикторина» и насладиться уникальной молодежной творческой программой «Этноголос», где самодеятельные молодежные коллективы и исполнители представили фольклор в современной аранжировке на национальных языках народов мира.

«Историю нашего края вершили люди разных национальностей. И этот парк является символом того, как наш регион создавался. Каждый народ внес свой вклад, свою лепту», – отметил Дмитрий Азаров.