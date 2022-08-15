В Самаре пройдёт фотовыставка к 70-летнему юбилею легендарного Волжского хора

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17 августа в Самаре на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы начнёт работу цифровая фотовыставка, посвящённая 70-летнему юбилею Государственного Волжского русского народного хора имени П.М. Милославова. Выставка, организованная при поддержке Правительства Самарской области, приурочена к началу нового сезона и продолжит свою работу до середины октября.



Знаменитый на всю Россию коллектив, который на высоком профессиональном уровне представляет богатейшее песенное наследие народов Поволжья имеет большую и славную историю. На медиаэкранах развернутся события как далеко минувших дней, так и современности. Более 150 уникальных архивных кадров расскажут об истории легендарного коллектива со дня его основания.



Этот год для Волжского хора богат на юбилеи. Сезон откроется 6 октября в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича концертной программой, посвящённой 90-летию легендарному поэту-песеннику Вениамину Бурыгину. Он написал более пятисот песен для коллектива, многие из которых стали народными хитами: «Белоснежная вишня», «Гармонь певучая», «Волгари поют», «Выйду к Волге на заре» и др. А 2 декабря жителей и гостей Самары ждёт грандиозный концерт, посвящённый 70-летнему юбилею Государственного Волжского русского народного хора имени П.М. Милославова.

Фото: департамент информационной политики СО