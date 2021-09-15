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С 25 сентября по 2 октября в Самаре пройдет V Межрегиональный фестиваль «Волга театральная». В фестивале представлены спектакли, премьеры которых состоялись в течение последних двух театральных сезонов, получившие высокую оценку театральной общественности.

В этом году в «Волге театральной» принимают участие 13 коллективов из 9 городов Поволжья.

В рамках фестиваля работает высокопрофессиональное жюри, которое определяет положительные тенденции развития театров Приволжского федерального округа и оценивает спектакли по 10 номинациям.

Билеты на фестивальные спектакли можно приобрести в кассах театров, где они будут проходить. Обращаем внимание, что количество зрителей в зале ограничено. В помещение театров необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

«Волга театральная»-это единственный фестиваль в ПФО, объединяющий профессиональные театры.Впервые он прошел в 2013 году,и с тех пор проводится раз в два года.