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В Самаре пройдет областной чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»

12 ноября 2024 21:27
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Который считается одним из главных культурных и семейных праздников чувашей. Готовятся к нему в течение года.

16 ноября в 11:00 в «Доме дружбы народов» (г. Самара, ул. Воронежская, 9) соберутся коллективы художественной самодеятельности и другие участники ежегодного областного чувашского фольклорного фестиваля «Кер сари», который считается одним из главных культурных и семейных праздников чувашей. Готовятся к нему в течение года. (0+)

На фестиваль съезжаются более 500 человек из многих районов и городов нашей губернии, а также из Чувашии, Татарстана, Башкирии, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской областей.

Праздничное мероприятие проводит региональная общественная организация «Самарское областное чувашское культурное общество «Пехиль» («Благословение»), при поддержке министерства культуры Самарской области, администрации Самары и «Дома дружбы народов».

Традиционно каждый коллектив исполнит народные песни, танцы, привезет выставочные экспонаты, некоторым из которых более сотни лет. Организаторы фестиваля рассказывают, что только раз в год старинные вещи (национальную одежду и ее элементы, домашнюю утварь) достают из бабушкиных сундуков и демонстрируют на фестивале. В частности, по ярким узорам и вышивкам в старину определяли статус и возраст человека, место его проживания.

Многообразие национальных цветовых решений, орнаментов творческие коллективы стараются отразить и в своих современных концертных костюмах. Одежда, обувь, аксессуары регламентированы.

После концерта запланирована фото-сессия с чувашскими артистами.

Для гостей фестиваля приготовят национальные угощения. Такие праздничные застолья не обходятся без осеннего чувашского напитка «сара», с которым и связано название праздника «Кер сари».

В фойе организуют и ярмарку изделий народных промыслов. Кроме того, можно будет приобрести национальную литературу и киноновинки на современных электронных носителях, заказать у мастериц национальное платье.

С Положением XXVII областного чувашского фольклорного фестиваля «Кер сари» и формой заявки на участие можно ознакомиться в приложениях.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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