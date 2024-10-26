В Самаре пройдет культурно-исторический форум «Дни самарской культуры»

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Фонд социального развития «Надежда» при поддержке Департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара 26-27 октября проводит культурно-исторический форум «Дни самарской культуры», посвященный 83-й годовщине наделения г. Куйбышева (Самары) статусом «Запасная столица». Партнером проекта выступает Российское военно-историческое общество.

Одним из центральных событий форума станет финал интеллектуальной игры «Памятью одной связаны», в которой примут участие 6 школьных команд из Самары, Самарской области и Санкт-Петербурга. Она начнется 26 октября в 13.00 в историческом парке «Россия – моя история» (г. Самара, ул. Красноармейская, 131).

Игру проведет известный самарский интеллектуал, эксперт проекта «IQ Самара», многократный победитель интеллектуальных игр Владислав Лихачев.

Финалу предшествовал отборочный тур, который прошел 12 октября в онлайн-формате и собрал команды из разных регионов страны. Лучшие из них соберутся в Самаре, чтобы выявить сильнейшую интеллектуальную сборную.

Поздравить и наградить победителей придут директор регионального отделения Российского военно-исторического общества Инна Жичкина; писатель, журналист, заслуженный работник культуры, автор книги «Культурная элита запасной столицы» Виталий Добрусин; коренной ленинградец, блокадник, ныне житель Самары Эдуард Марчик. Наград удостоятся также лауреаты всероссийского конкурса эссе на тему «Дети блокадного Ленинграда и военного Куйбышева», организованного в рамках проекта.

Помимо игры, участников форума ожидает обширная культурная программа: концерт, посещение музея самарской школы №81, в здании которой в годы Великой Отечественной войны размещались артисты Большого театра и композитор Дмитрий Шостакович, обзорная экскурсия с посещением Площади Славы и бункера Сталина, другие активности.