В Самаре пройдет концертная программа, посвященная песенному творчеству Арно Бабаджаняна

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9 декабря 2021 года в 17:30 в Самаре в актовом зале Самарского государственного института культуры состоится концертная программа "Язык музыки в контексте культурной картины мира: песенное творчество Арно Бабаджаняна". Мероприятие проводится при поддержке общественной организации "Самарская региональная армянская национально-культурная автономия "Наири" и администрации Самары.

Концерт приурочен к 100-летию Арно Бабаджаняна, 30-летию Содружества Независимых Государств, а также проводится в юбилейный год 50-летия Самарского государственного института культуры и 100-летия Ереванской государственной консерватории имени Комитаса.

Мероприятие торжественно открывает пятый городской «Фестиваль языков: язык и культура», инициатором которого выступает кафедра теории и истории культуры СГИК.

В концерте принимают участие преподаватели и студенты Самарского государственного института культуры, учащиеся детских школ искусств, музыканты Самарского академического театра оперы и балета. В программе прозвучат классические инструментальные произведения композитора, а также будет представлено его песенное творчество.

Фото: администрация Самары