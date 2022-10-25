В Самаре пройдет III Всероссийский парафестиваль «Театр – территория равных возможностей»

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С 29 по 31 октября на площадках Самарского института культуры и театра «СамАрт» состоятся показы спектаклей лауреатов фестиваля, а также пройдет образовательная программа.

Показы пройдут на сценах театра «СамАрт» и Молодежном концертно-театральном комплексе «Дирижабль» (учебном корпусе СГИК) в очном и дистанционном форматах. Зрителям представят лирические и юмористические постановки, яркие костюмированные и с аскетичной сценографией, показывающие артиста и выводящие на первый план Человека.

В этом году было подано больше 50 заявок. География расширилась за счет участия коллективов из разных регионов страны: от Северной Осетии до Карелии, Байкала и Якутска. Коллективы из Самарской области также активно включились в событие: о своем желании принять участие в Парафестивале «Театр — территория равных возможностей» заявили 15 коллективов региона.

Экспертный совет определил обладателя Гран-при за лучший спектакль. Высшей награды удостоена постановка «О тебе» московского коллектива неслышащих актёров «Недослов». Также озвучены лауреаты в номинациях: «Лучший пластический спектакль», «Лучшее сценическое оформление», «Лучший современный эксперимент», «Лучший актерский ансамбль» и не только.

В течение трех фестивальных дней будет реализована уникальная образовательная программа «Методика работы над инклюзивным спектаклем: актуальные режиссерские практики».

Открытие Всероссийского парафестиваля «Театр — территория равных возможностей» состоится в 29 октября, в субботу, в 10:30, закрытие — 31 октября, в понедельник, в 17:00 в театре «СамАрт».

Программа фестиваля размещена на сайте СГИК в соответствующем разделе.

Фото: минкульт СО