Лучшие спортсмены будут представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях сотрудников полиции.
Более сорока полицейских региона приняли участие в соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой
Автопарк подразделений областной противопожарной службы пополнился 3 пожарными автоцистернами на базе МАЗ.
Пожарным-спасателям областной противопожарной службы вручили ключи от новой техники
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
15 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза, до +25°С
На встрече губернатора с активными жителями Рощинского обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием поселка, его инфраструктуры и благоустройства.
Вячеслав Федорищев принял решения по дополнительному развитию поселка Рощинский
Она несколько месяцев назад пришла работать в ООО «Центр диспетчерского контроля» в качестве оператора мониторинга наземного транспорта.
Супруга участника СВО нашла свое призвание с помощью службы занятости региона
Она предназначена для оснащения профессиональных училищ и профильных учебных центров, а также для обучения сотрудников предприятий.
Самарская компания представила робоплатформу для практического обучения автоматизации
В настоящее время в регионе в различной стадии реализации находятся более 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей.
В облправительстве обсудили вопросы повышения устойчивости экономики
В Самарской области формируется активное сообщество участников, готовых воплотить свои идеи в жизнь.
Молодежь Самарской области примет участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов
В Самаре пройдет хакатон и фестиваль креативных индустрий «Креатив на Волге»
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
В Самаре пройдет хакатон и фестиваль креативных индустрий «Креатив на Волге»

14 августа 2025 12:37
в Самаре пройдет хакатон и фестиваль креативных индустрий «Креатив на Волге»

16–17 августа в Самаре, на Станкозаводе (ул. Куйбышева, 128/1), пройдет хакатон и фестиваль креативных индустрий «Креатив на Волге» (12+). Его организаторами выступили международное ивент-агентство «Мандариновая лиса» и центр труда и отдыха Станкозавод при поддержке Правительства Самарской области, Администрации г.о. Самара и Агентства социокультурных технологий (АСТ). Событие традиционно проходит уже третий раз, а в 2025 — удивит еще большим размахом. 

Вход на фестиваль и в лекторий свободный для всех горожан и гостей Самары. Для участников хакатона и гостей фестиваля будет открыт лекторий с экспертами креативных индустрий. Выступления наполнятся дискуссиями о городской среде и месте человека в нем, креативе в бизнесе, глобальных трендах и использовании ИИ. Среди спикеров: Максим Ильяхов, главред, автор «Пиши, сокращай» и др., Надежда Божкова, CМО Viva La Vika и Choux, Александра Федорова, автор проекта «Новый русский // Культурный код», сооснователь центра продюсирования промыслов «Нарядно», Максим Пономарев, сооснователь mads и агентства Friends и другие. Вечером 16 августа для участников и гостей выступит дуэт Лолита Косс с их позитивной и духоподъемной музыкой и другие музыканты.  Также состоится большой музыкальный джем Sing and play к которому может присоединиться каждый гость, независимо от того умеет он петь и играть или нет. 

«“Креатив на Волге” — это фестиваль, который изначально строился на образовательной основе. Мы хотели, чтобы идеи, созданные на хакатоне, могли реализоваться в реальных проектах. И при этом нам удалось создать уникальную атмосферу “лагеря для взрослых”, где на два дня участники погружаются в свободу творчества», — поделилась Екатерина Лисейчева, создатель «Креатива на Волге». founder&CEO международного ивент-агентства «Мандариновая лиса». 

В хакатоне принимают участие как представители творческих профессий, так и предприниматели, резиденты креативных кластеров, студенты и просто активные горожане. Команды, зарегистрировавшиеся на событие, покажут свой креативный потенциал действующему бизнесу. Тема хакатона этого года — множественность ролей современного человека в креативных индустриях. Сегодня можно быть автором и предпринимателем, дизайнером и куратором, соло-игроком и участником команды — и «Креатив на Волге» создает пространство, где каждая из этих ролей раскрывается на практике. Участников ждут пять треков, каждый из которых разработан совместно с экспертами креативных индустрий и крупными брендами. Среди брендов, представляющих свои задачи, — Magnit Tech, «ВкусВилл», Агентство социокультурных технологий и другие.

«”Креатив  на Волге” и Станкозавод объединяют общие ценности и подход к делу с точки зрения влияния на город и креативную индустрию в целом. Мы верим, что энергия фестиваля и  практические идеи, рожденные в рамках хакатона, помогут показать нашу территорию и ее возможности для города и для людей», — рассказывает Павел Новиков, управляющий центра труда и отдыха Станкозавод.

Фестиваль оживит город не только идеями, но и атмосферой. На площадке всем гостям можно будет заглянуть в маркет с мерчем фестиваля и фотозонами от креативных брендов (FlowWow) и локальных мастеров, выпить кофе в одной из выездных точек (Surf Coffee, Skuratov), отдохнуть, пообщаться и подхватить вдохновение прямо на ходу. Воркшопы от Think About, FlowWow, «Литрес» и других партнеров дадут получить практические знания — не из презентаций, а из рук в руки. 

Завершатся креативные насыщенные дни награждением команд-победителей хакатона и встречей с авторами бестселлеров «Литрес» в лектории. 

В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
12 августа 2025, 09:54
12 августа 2025, 09:54
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Актуальным вопросом в области визуальных искусств остается изучение взаимосвязи между архитектурными пространствами и эмоциональными состояниями зрителя. Культура
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
12 августа 2025, 09:11
12 августа 2025, 09:11
Некоторых питомцев можно будет погладить.
Некоторых питомцев можно будет погладить. Общество
Это уникальный исторический и действующий объект водоснабжения в центре города.
11 августа 2025, 16:41
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Это уникальный исторический и действующий объект водоснабжения в центре города. Новости компаний
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
14 августа 2025  11:06
14 августа 2025  11:06
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
13 августа 2025  18:31
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
448
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
359
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
441
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
347
