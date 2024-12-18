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В Самаре представили программу новогодних мероприятий

18 декабря 2024 12:29
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В Самаре представили программу новогодних мероприятий

17 декабря и.о. главы Самары Иван Носков представил основную программу массовых зимних мероприятий на территории города.

«В итоговый план включены порядка двух тысяч разнообразных мероприятий, предназначенных как для молодежи, так и для людей старшего возраста, семей с детьми. Мы создаем атмосферу настоящего зимнего праздника, учитывая интересы как жителей Самары, так и гостей нашего города», - отметил Иван Носков.

Центральным местом праздника традиционно станет новогодний комплекс на площади Куйбышева. Здесь будет работать Усадьба Самарского Деда Мороза, установят аттракцион «Деревянная горка», зальют ледовые катки. Также на площади Куйбышева создадут зону спортивных активностей «Самара в движении. Зима».

⛸На площади Куйбышева в преддверии Нового года пройдет фестиваль WINTER FEST от команды Ильи Авербуха. Мастера спорта, чемпионы проведут мастер-классы для юных спортсменов. Также в январе пройдет городской этап Всероссийских соревнований «Золотая шайба».

30 января состоится ночная лыжная гонка «Сокольи Горы», а 1 и 2 февраля Самарский лыжный марафон. Во дворах и общественных пространствах, на территории школ заливают 116 катков.

«Будет уделено особенное внимание семьям участников специальной военной операции и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для них подготовили порядка ста разнообразных мероприятий», - рассказал Иван Носков.

Самарские театры, музеи, библиотеки подготовили разнообразные мероприятия для детей и взрослых. В период с 25 декабря по 8 января в муниципальных учреждениях культуры пройдет около 500 мероприятий.

Программа новогодних мероприятий - https://disk.yandex.ru/i/h6-bBmtxHiX2vw

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