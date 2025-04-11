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В Самаре показали "Лебединое озеро" с участием звезд Большого театра

11 апреля 2025 13:09
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В Самаре показали "Лебединое озеро" с участием звезд Большого театра

 

В седьмой день фестиваля классического балета «Наследие. Балет»,  9 апреля, к нам присоединились любимцы публики, звёзды Большого театра: прима-балерина и премьер Элеонора Севенард и Денис Родькин. В этот вечер на сцене театра состоялся показ балета П.И.Чайковского «Лебединое озеро». Исполнители: солисты и артисты балета САТОБ.

«Самара давно стала для нас родным городом, навевающим добрые воспоминания о Светлане Петровне Хумарьян, благодаря которой мы вновь и вновь приезжаем сюда на фестивали, после которых остаются самые тёплые впечатления!», – поделились эмоциями Элеонора Севенард и Денис Родькин.

Фантастический балет в 3 действиях, 4 картинах
 Постановка и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака (2018)

Хореография – Александр Горский (1901)

Мировая премьера состоялась в 1877 году на сцене Большого театра (Москва)

Премьера новой постановки в Самаре состоялась 15 сентября 2018 года

 

Дирижер – Алишер Бабаев

 

Напомним, что с 30 марта по 13 апреля Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича проводит Первый международный  фестиваль «Наследие. Опера. Балет», продолжающий традиции легендарного фестиваля имени Аллы Шелест и оперных фестивалей Светланы Хумарьян. 

Художественный руководитель и идеолог фестиваля «Наследие. Опера. Балет» – Евгений Хохлов.

Руководитель фестиваля классического балета «Наследие. Балет» – Юрий Бурлака.

В 2025 году в Самаре проходит первый балетный фестиваль под эгидой «Наследие» и посвящен памяти заслуженного работника культуры РСФСР, Почетного гражданина Самарской области Светланы Петровны Хумарьян. В следующем, 2026 году, фестиваль продолжит свою историю, представив оперный модуль.

Масштабное событие проводится при поддержке Правительства Самарской области.

Гостями фестиваля 2025 года стали артисты из Государственного академического Большого театра России, Государственного академического Мариинского театра и Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.


Фото- Александр Крылов

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