В Самаре наградили победителей регионального этапа фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»

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14 марта на площадке Молодёжного многофункционального центра Самарской области прошла торжественная церемония награждения победителей регионального этапа фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». В пятом юбилейном сезоне в региональном этапе приняли участие 125 спектаклей из 21 города и района губернии. А за возможность примерить корону театрального короля или королевы в этом году боролись более двух тысяч самодеятельных артистов округа.



От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова участников фестиваля поприветствовал федеральный инспектор по Самарской области Марат Юрьев: «Уже пять лет подряд в Приволжском федеральном округе по инициативе полпреда Президента реализуется общественный проект, направленный на популяризацию молодёжного театрального искусства, поддержку и развитие любительских театров. За это время проект вырос и стал своеобразным центром притяжения молодых театралов всего ПФО. Особенно важно, что создаются равные условия для участия школьных и студенческих коллективов из малых городов и сёл, а не только из столиц регионов».



Проект является одним из самых масштабных в округе по охвату участников. Впервые участие в Фестивале «Театральное Приволжье» приняли около 20 тысяч молодых актеров от 6 до 35 лет из 1312 непрофессиональных театральных коллективов. Самарский регион все эти годы остается в лидерах, как по числу коллективов-победителей, так и по мастерству режиссерского замысла, музыкальному и художественному оформлению сценических работ. Количество заявок на Фестиваль «Театральное Приволжье» от Самарской области растет из года в год. Творческой молодежи региона оказывается поддержка со стороны областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. 125 заявок, поступивших от желающих принять участие в юбилейном фестивальном сезоне – это рекорд за пять лет жизни «Театрального Приволжья».



«Надо сказать, что у нас в целом очень театральный регион, на сегодняшний день работает 17 государственных и муниципальных театров и достаточно большое количество театральных интересных коллективов, которые тоже имеют свою аудиторию. Открываются студии актёрского мастера, проходят театральные лаборатории, развиваются школьные театральные студии. Такая всеобщая любовь к театру даёт развитие и самодеятельному театральному движению среди детей и молодежи. А фестиваль «Театральное Приволжье» предоставляет возможность показать себя, а для кого-то, возможно, послужит стартом для профессиональной карьеры. В прошлом сезоне фестиваля мы заняли 5 призовых мест, из них 4 абсолютные победы. Хочу пожелать нашим коллективам новых творческих достижений и удачи на окружном этапе», – подчеркнула министр культуры Самарской области Ирина Калягина.



Для Самарской области фестиваль – не просто культурное молодежное театральное событие, но также своеобразный качественный срез театральной молодежной сферы, который позволяет понять, на каком уровне находятся любительские театры, и какие темы сегодня больше всего волнуют молодежь, – ведь во все времена театр, музыка, литература, живопись и культура в целом были и остаются универсальным языком, понятным каждому. Спектакли театральных коллективов пятого юбилейного сезона представлены в самых различных видах и жанрах театрального искусства – драмы и комедии, сказки и мюзиклы, трагикомедии и фантастические истории, интерактивные спектакли, рок-оратории.



Экспертное жюри – ведущие деятели культуры Самарской области, мастера сцены, режиссеры, актеры и театральные критики – под председательством Александра Мальцева, главного режиссера Самарского молодежного драматического театра «Мастерская», определили лауреатов (1, 2, 3 место) в номинациях «Лучший детский спектакль Самарской области», «Лучший молодежный спектакль Самарской области»: «В этом году мы наблюдаем значительный рост молодежных театральных постановок конкурсного уровня, – рассказал Александр Мальцев. – Чем можно объяснить такой театральный бум? Думаю, что во- первых, традициями – все же у нас театральный регион, театральная Самара. Это не может не радовать, что не только Самара является законодателем мод в плане театрального творчества, но и сам регион активно принимает в этом участие. И разные муниципальные районы очень активны именно в этом направлении».



Сегодня в 63 регионе созданы все условия для развития детского и молодежного театра. Во всех школах губернии есть театральные кружки или студии, где занимаются не только учителя-филологи, но и профессиональные режиссеры. Все это дает ощутимый результат и в количественном, и в качественном плане. В итоге решением жюри представлять Самарскую область на окружном этапе фестиваля будут: в номинации «Лучший детский спектакль» – творческая мастерская «Юные гении» (образовательный центр «Южный город», муниципальный район Волжский) с рок-ораторией «Воскресенье. Черный Январь», а в номинации «Лучший молодежный спектакль» – театральная студия «Труппа «Отрадного» Дворца культуры «Россия» городского округа Отрадный представит мюзикл «Алабин». Под аплодисменты зрителей этим двум коллективам – победителям регионального этапа – вручили также сертификаты на приобретение ноутбуков.



«Мы второй год с ребятами участвуем в этом фестивале. И вот такая победа. Отдаем себе отчет, что мы новенькие люди в этом прекрасном и большом мире театра. Спасибо организаторам, жюри, вы помогли нам поверить в себя, расправить крылья, благодаря этому фестивалю нас приняли в большую и дружную театральную семью», – рассказала Ольга Суменкова, режиссер творческой мастерской «Юные гении» из Волжского района.



Также определились победители регионального этапа конкурса на лучшую разработку афиши/или плаката фестиваля «Театральное Приволжье». Жюри отсмотрело 60 конкурсных работ из 15 муниципальных образования Самарской области. Лидером по количеству присланных для участия в конкурсе афиш и плакатов стала Школа креативных индустрий городского округа Кинель. По итогам отбора 20 победителей регионального этапа конкурса (10 молодежных и 10 детских работ) будут отмечены дипломами и примут участие в окружном этапе фестиваля.



Победители Окружного фестиваля (1-3 места в каждой номинации) примут участие в образовательном туре и возьмут уроки мастерства у ведущих актёров и педагогов Российского института театрального искусства ГИТИС. «Наш мюзикл посмотрело очень много людей. Всегда в зале – самые разные эмоции мы видим со сцены. Это и радость, и удивление, и сопереживание. Вот такой отклик мотивирует лучше всего заниматься любимым делом, и фестиваль дат такую возможность, – поделилась Ульяна Петина, актриса театральной студии «Труппа Отрадного» – победителя регионального этапа фестиваля.



Итоги Окружного фестиваля подведут во время видеотрансляций с подключением региональных студий 27 марта, в День театра.



Организатор регионального этапа конкурса – агентство социокультурных технологий при поддержке министерства культуры Самарской области и министерства образования и науки Самарской области.



Фото: Гольцберг Елена Владимировна