В Самаре на склоне площади Славы открывается фотовыставка «Золотая книга»

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С 1 июня 2022 года на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы Самары начнет работу фотовыставка «Золотая книга. Имена молодых дарований в сфере искусств Самарской области». Организаторами выставки выступило Агентство социокультурных технологий при поддержке министерства культуры Самарской области.

Проект «Золотая книга. Имена молодых дарований в сфере искусств Самарской области» – это своеобразный эталон профессионализма и высокой культуры творческой молодежи Самарской области, которая обучается и работает в сфере культуры, искусства и образования. Проект реализуется с 2006 года, и за это время героями книги стали 127 одаренных детей региона, представляющих 30 специальностей по всем видам искусства. Среди них – победители Дельфийских игр, обладатели Гран-при международных и всероссийских конкурсов и олимпиад, победители всевозможных смотров и конкурсов, участники престижных фестивалей, обладатели различных премий – губернаторских и президентских. Каждому в книге отведена отдельная страница, где и указаны главные достижения и весомые награды лауреатов. Два тома издания уже поступили на хранение в Самарский областной историко-краеведческий музей имени им. П.В. Алабина.

В течение месяца, с 1 июня по 1 июля, самые яркие страницы «Золотой книги» будут представлены на медиаэкране областной столицы на площади Славы.