в Самаре и Тольятти пройдет IV Международный Фестиваль искусств «Шостакович. Над временем».

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С 7 сентября по 2 октября в Самаре и Тольятти пройдет одно из главных музыкальных событий осени - Фестиваль Дмитрия Шостаковича. Афиша вновь порадует зрителей многообразием жанров - оперой, театральными постановками, балетом, симфонической, камерно-инструментальной и хоровой музыкой. Дополнением к фестивальной программе станут творческие встречи и мастер-классы с участием известных отечественных деятелей культуры.

Имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича – великого композитора XX века – неразрывно связано с Куйбышевом (Самарой). В Куйбышеве композитор вместе с семьей находился в эвакуации. Здесь он закончил гениальную Седьмую симфонию, знаменитую на весь мир, которая впервые была исполнена на сцене Куйбышевского театра оперы и балета 5 марта 1942 года. Это событие вписано в мировую историю культуры, и, конечно, города Самары.