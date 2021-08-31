В Самаре 11 сентября 2021 года пройдёт большой книжный фестиваль в Струковском саду

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В самарском Струковском саду в субботу 11 сентября с 11:00 до 20:00 проведут книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст».

На территории старейшего парка города разместят восемь площадок, где будут проходить познавательные лекции, литературные дискуссии, презентации книг, перформансы, мастер-классы, встречи с литераторами.

Также в программе ярмарка, где все желающие смогут приобрести книги по ценам издательств, поэтический слэм, выступления музыкантов и т.д.

Если позволит эпидситуация, фестиваль посетят поэт и эссеист Дмитрий Воденников, известный писатель и драматург Денис Драгунский, писатель и поэт Вадим Месяц, драматург Андрей Рубанов, писатель и издатель Александр Геласимов и др.

Вход свободный, 0+.

Отметим, проведение мероприятия зависит от эпидобстановки на указанную дату и решения Роспотребнадзора, в который подадут заявку организаторы ближе к фестивалю, пишет Самру.ру.