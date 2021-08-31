Я нашел ошибку
Главные новости:
Сообщайте о проблемах, связанных с реализацией избирательных прав граждан, а также о нарушениях избирательного законодательства.
В Самарской области работает горячая линия «Выборы – 2021»
Инициативу депутатов от партии «Единая Россия» поддержал Президент в Послании.
C 1 сентября в России родители дошкольников будут получать 100% оплату больничного по уходу за детьми
Губернатор ответил на самые частые вопросы, поступившие из социальных сетей.
В ЦУР СО прошла прямая линия с Дмитрием Азаровым
В результате ДТП была госпитализирована пассажирка автомобиля.
В Самаре пьяная девушка, управляя автомобилем «Renault Logan», врезалась в столб
Все ребята смогут поучаствовать в игровых занятиях и получить памятные призы от организаторов мероприятия.
«День знаний встретим вместе!»: сотрудники ГИБДД на набережной проведут увлекательное мероприятие 
196 человек заболели в Самаре.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
В Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
В Самаре состоялось итоговое заседание координационного совета по вопросам частной охранной деятельности
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.28
-0.29
EUR 86.67
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинскому хоккейному клубу «Лада» - 45 лет
В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима
В Новокуйбышевске  состоится фестиваль «Золотая Маска»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре 11 сентября 2021 года пройдёт большой книжный фестиваль в Струковском саду

31 августа 2021 13:18
202
В Самаре 11 сентября 2021 года пройдёт большой книжный фестиваль в Струковском саду

В самарском Струковском саду в субботу 11 сентября с 11:00 до 20:00 проведут книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст».

На территории старейшего парка города разместят восемь площадок, где будут проходить познавательные лекции, литературные дискуссии, презентации книг, перформансы, мастер-классы, встречи с литераторами.

Также в программе ярмарка, где все желающие смогут приобрести книги по ценам издательств, поэтический слэм, выступления музыкантов и т.д.

Если позволит эпидситуация, фестиваль посетят поэт и эссеист Дмитрий Воденников, известный писатель и драматург Денис Драгунский, писатель и поэт Вадим Месяц, драматург Андрей Рубанов, писатель и издатель Александр Геласимов и др.

Вход свободный, 0+.

Отметим, проведение мероприятия зависит от эпидобстановки на указанную дату и решения Роспотребнадзора, в который подадут заявку организаторы ближе к фестивалю, пишет Самру.ру.

Теги: книжный фестиваль Струковский парк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Первомай в Струковском парке открыли экстремальные виды спорта и интеллектуальная битва студенческих команд.
01 мая 2021, 16:55
В Струковском парке прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай
Первомай в Струковском парке открыли экстремальные виды спорта и интеллектуальная битва студенческих команд. Политика
2037
В центре внимания
Губернатор ответил на самые частые вопросы, поступившие из социальных сетей.
31 августа 2021  15:56
В ЦУР СО прошла прямая линия с Дмитрием Азаровым
28
Днем 1 сентября местами в Самарской области ожидается жара +30, +31 С
31 августа 2021  13:59
Днем 1 сентября местами в Самарской области ожидается жара +30, +31 С
149
Платные парковки могут появиться в Самаре в следующем году
31 августа 2021  13:32
Платные парковки могут появиться в Самаре в следующем году
199
Школы Самарского региона готовы начать 1 сентября работу в очном режиме
31 августа 2021  12:45
Школы Самарского региона готовы начать 1 сентября работу в очном режиме
187
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2021-2022 учебный год
31 августа 2021  12:21
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2021-2022 учебный год
198
Весь список