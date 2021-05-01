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В Струковском парке прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай

1 мая 2021 16:55
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Первомай в Струковском парке открыли экстремальные виды спорта и интеллектуальная битва студенческих команд.

Молодежный фестиваль #МирТрудМай приурочен к празднованию Дня Весны и Труда - 1 мая. Велотриал, паркур, скейтбординг, футбольный фристайл, черлидинг - продемонстрировать свои таланты смогли представители этих направлений.

Более сотни молодых людей собрались в Струковском парке, чтобы поддержать участников первомайского «Росквиза», увидеть выступление известных самарских экстрим-команд и стать участниками мастер-классов.

Под зажигательное выступление команд федерации черлидинга танцевали даже медведи. Улетный велотриал от «Адреналин Самара» вызвал неподдельный интерес у аудитории, стать ассистентами в велотрюках решили не только активные молодые люди, но и девушки.

Мастер футбольного фристайла «FreeMagic» смог показать не только мастерство владения мячом, но и научить одного из самых юных участников фестиваля несложным футбольным приемам.

Выступление команды паркура «Across» было встречено с восторгом гостями фестиваля. Проводили ребят-паркурщиков бурными аплодисментами.

От спортивных и экстремальных развлечений ребята перешли к интеллектуальной битве. Свое знание истории Первомая продемонстрировали студенты самарских университетов, колледжей, представители общественных молодежных движений «За Волгу», «Волонтеры-медики» и болельщики футбольного клуба «Крылья Советов».

Самарский шоумен, ведущий молодежного фестиваля #МирТрудМай Александр Фадеев отметил, что здесь не просто собрались представители экстремальных и уличных видов спорта.

«За этими трюками и прекрасными, зрелищными выступлениями скрываются годы тренировок. Надеюсь, что молодежь и студенты, которые присутствуют на фестивале, понимают, что это - результат многочасового труда.  Именно Труд позволил сейчас многим из тех, кто был на этой площадке, блеснуть своими талантами. Уверен, что многие из гостей фестиваля #МирТрудМай выберут для себя какой-то – не обязательно экстремальный - вид спорта, у ребят появятся новые увлечения», - отметил Александр Фадеев.

Шоумен считает, что существует множество интересных направлений, где молодые люди смогут проявить себя, а такие фестивали дают возможность продемонстрировать все разнообразие увлечений в спорте и жизни.

Первый Молодежный фестиваль #МирТрудМай организован Самарским региональным отделением партии «Единая Россия», Региональным советов сторонников Партии при участии «Самарского Союза молодежи» и «Молодой гвардии Единой России», передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба реготделения партии "ЕР"

Теги: Мероприятия Струковский парк фестиваль

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