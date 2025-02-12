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В России спрогнозировали рост цен на техосмотр авто на 10%

12 февраля 2025 13:42
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В России спрогнозировали рост цен на техосмотр авто на 10%

В текущем году рост цен на технический осмотр ожидается в пределах 10% от текущей стоимости. Об этом «Известиям» 12 февраля рассказал создатель и руководитель проекта ID20 (программа управления автопарком) Михаил Комаров.

«Тарифы на техосмотр индексируются с учетом инфляции, которая в 2024 году в России составила около 9,52%. Высокий уровень инфляции оказывает давление на цены, включая стоимость услуг, таких как технический осмотр. Так, с 1 января 2025 года в большинстве регионов наблюдается повышение цен на техосмотр более чем на 7%, что подтверждает предположение о дальнейшем возможном росте», — сказал Комаров.

Стоимость техосмотра регулируется региональными властями, и в разных субъектах РФ могут принять решение об увеличении тарифов в течение года, особенно если возрастут расходы операторов ТО на оборудование, аренду помещений или заработную плату персонала, предположил специалист. Например, с 1 января 2025 года в Москве стоимость технического осмотра для легковых автомобилей (категория M1) увеличилась с 1101 до 1182 рублей, в то время как в Амурской области в 2025 году она составляет 1690 рублей.

Кроме того, возможны изменения в законодательстве. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила внести изменения в методику расчета тарифов на технический осмотр. Если эти предложения будут приняты, минимальная стоимость техосмотра может вырасти в полтора раза с 1 января 2026 года, подчеркнул эксперт.

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