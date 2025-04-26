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В России пройдет "Библионочь"

26 апреля 2025 14:03
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В России пройдет "Библионочь"

В этом году акцию проводят в 14-й раз.

Сегодня во всех библиотеках России пройдет просветительская акция "Библионочь". В этом году она приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Тема нынешней акции – "Свои герои".

Главной площадкой станет Российская государственная библиотека, где состоится торжественной открытие "Библионочи". Перед посетителями выступит духовой оркестр Российской академии имени Гнесиных под управлением Владимира Лебусова. В рамках проекта "Строки Победы" деятели культуры и потомки героев Великой Отечественной войны поделятся личными историями о подвигах своих родных на фронте и в тылу. Среди участников проекта – народный артист России Николай Цискаридзе; поэт, режиссер, художественный руководитель Московского музея Сергея Есенина Владислав Маленко; гендиректор РГБ Вадим Дуда. Также в программе – вечер современной поэзии, литературно-музыкальная композиция "Женщина. Война. Победа", презентация сборника стихов Антона Шагина, встреча с писателем Алексеем Варламовым и многое другое.

Как сообщалось ранее, в дополнение к традиционным лекциям, экскурсиям, встречам с писателями и мастер-классам в библиотеках появятся специальные почтовые отделения, где посетители смогут подписать "письмо Победы" ветеранам и участникам СВО, пишет Смотрим.

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