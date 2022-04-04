В регионе продолжается реализация Межнационального творческого фестиваля-конкурса «Серебряная россыпь звезд»

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Наступивший 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. В Самарской области продолжается реализация Межнационального творческого фестиваля-конкурса «Серебряная россыпь звезд» Самарской области.

Участниками стали инициативные группы, творческие, народные коллективы старшего возраста, отряды «серебряного» волонтерства, поддерживающие культурные традиции, народное искусство, в том числе представители различных национальностей, проживающих на территории региона в возрасте от 50 лет и старше.

7 апреля в городе Тольятти на базе Культурно-досугового центра «Буревестник» соберутся участники из Жигулевска, Сызрани, Кинеля и Сызранского, Ставропольского районов. Для них состоится Второй отборочный смотр-конкурс, на котором они представят творческие номера для жюри. Оцениваться номера будут в номинациях: «Народное пение», «Народный инструмент», «Народный танец», «Вольное народное творчество» и «Народно-прикладное искусство».

По результатам всех отборочных смотр-конкурсов будут определены по три лидирующие команды в каждой номинации, которые получат дипломы и памятные призы в рамках церемонии награждения на Гала-концерте фестиваля.

Межнациональный творческий фестиваль-конкурс «Серебряная россыпь звезд» Самарской области реализуется Самарской региональной молодежной общественной организацией «Центр социальных проектов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.