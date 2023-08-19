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В рамках 3-й Самарской квартирной триеннале пройдет мастерская уличного искусства

19 августа 2023 12:59
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В рамках 3-й Самарской квартирной триеннале пройдет мастерская уличного искусства

Творческое объединение Aksometry LAB открыло мастерсую в ТК «Амбар» в рамках  Третьей Самарской квартирной триеннале организованной галереей современного искусства Виктория.


19 августа в 20:00, в студии Aksometry LAB в ТК "Амбар" художники познакомят посетителей интересующихся современным искусством с художественными работами, скульптурами и инсталляциями, авторы работ расскажут про свои интересные и необычные проекты и творческий путь.


Творческое объединение Aksometry LAB представлено пятью художниками:Арт АбстрактовАлексей БатьковичЕкатерина ОленинаСвятослав Spater, Клаус. Объединение имеет уникальный формат для самарской художественной сцены, включает в свой коллектив: кураторов, художников уличной волны, дизайнеров и фотографов. Все участники Aksometry LAB являются представителями уличного искусства, совмещающими в своем портфолио – как постоянные уличные практики, так и студийные работы. Коллектив художников периодически принимает участие в различных художественных выставках, проектах, аукционах, фестивалях по разным городам и странам, издает малую тиражную продукцию и зины, создает масштабные арт-объекты и скульптуры, монументальные художественные фрески в городской среде, проводит исследовательскую и просветительскую деятельность.

Идеологом объединения и студии Aksometry LAB является Арт Абстрактов – современный художник и куратор, занимающийся развитием уличного искусства и его популяризацией более 17 лет, работы автора представлены в частных коллекциях и общественных пространствах с широкой географией городов и в самых разных уголках мира: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Мурманск, Казань, Тюмень, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Майами, Тель-Авив, Хайфа, Барселона, Жирона, Хихон, Мадрид, Нава, Роттердам, Тайланд, Шри-Ланка и др.

 

3-я Самарская квартирная триеннале череда выставок и экскурсий по домам и мастерским художников, знакомство с арт-средой, коллекционерами и ее активными представителями нашего родного города. Куратором проекта является Сергей Баландин - современный художник, культуртрегер Самары, арт-критик, эксперт в сфере современного искусства.

Дата и время: 19 августа в 20:00

Расположение: студия Aksometry LAB | ТК «АМБАР», ул. Южное шоссе, д. 5 (второй центральный вход, рядом c магазинами Intimissimi, Guess, Л'этуаль)

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Теги: Мероприятия

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