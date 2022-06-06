В Пушкинском сквере Самары читают, рисуют, поют Пушкина

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Сегодня весь мир отмечает день рождения Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка.

С момента появления на свет великого поэта прошло 223 года. Александр Пушкин оставил после себя совершенно уникальное литературное наследие. Его стихи, пожалуй, каждый может прочитать наизусть без подготовки даже спустя много лет после окончания школы.

В этот день и в Самаре проходят праздничные мероприятия. В Пушкинском сквере читают, рисуют, танцуют, поют Пушкина. И даже гадают по его произведениям.

Великие строки поэта звучат из уст самарских артистов, студентов и школьников. Все желающие могут не только послушать произведения Пушкина, но и принять участие в мастер-классах и сфотографироваться у арт-объектов «Сказки Пушкина».

Фото: скриншот видео