В поселке Алексеевке прошел мастер-класс по декоративной росписи матрешки

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В рамках национального проекта «Культура» в ДК «Дружба» поселка Алексеевка прошел мастер-класс по декоративной росписи матрешки, сообщили в администрации Кинеля.

По словам организаторов, целью данного мероприятия является расширение кругозора в области истории и культуры русского народа, формирование у детей кистевой росписи, эстетического отношения к произведениям народно-прикладного декоративного искусства, патриотизма, сохранение национальных культурных традиций.

Ребята познакомились с историей возникновения русской матрешки как одного из старинных народных промыслов, её видами и особенностями росписи.

Художественный руководитель ДК «Дружба» Станислав Болтов отметил, что очень важно приобщать подрастающее поколение к истокам русской народной культуры, ведь обращение к отеческому наследию воспитывает у детей уважение к Родине и гордость за землю, на которой мы живем.

Жительница поселка Татьяна И. пришла на мастер-класс с внучкой:

— Очень понравилась сама идея проведения данного мероприятия. Здорово, что за основу был взят один из наших русских символов, без которого невозможно представить нашу страну. А ещё здесь ребята не только учились росписи по дереву, но и услышали историю матрешки.

У каждого участника мастер-класса матрешка получилась индивидуальная, в своем неповторимом стиле.

Фото: минкульт СО