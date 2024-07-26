«В основе развития культуры – люди» - Вячеслав Федорищев дал поручения по разработке региональной программы «Культурные люди»

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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с врио министра культуры Самарской области Ириной Калягиной. В ходе встречи они обсудили ход работы над программой социально-экономического развития Самарской области, а именно над разделом, посвященным культуре.

«Это один из определяющих разделов - это социальное самочувствие всех наших жителей, это возможность иметь у себя дома - в городе, в маленьком селе - варианты для проведения культурного досуга», - отметил глава региона. Самарская область, по словам Вячеслава Федорищева, большой сильный регион с богатой историей, и задача не только сохранять его культурное наследие, но и знакомить с ним жителей и гостей.

Ирина Калягина представила наработки. По ее словам, приоритетные направления были определены по итогам встреч и общения с коллегами – творческими деятелями региона. Так, раздел программы предложено назвать «Культурные люди», он будет включать в себя четыре направления – «Культурные пространства», «Культурный потенциал», «Культурные инициативы», «Культурный старт».

Основная задача в части культурных пространств – продолжение реализации нацпроекта «Культура». Как отметила врио министра, в области уже есть хороший задел: отремонтированы более 50 объектов культуры, обновлены материально-технические средства в 75 учреждениях, созданы более 36 модельных библиотек. На последующие годы заявки уже сформированы и направлены в федеральный минкульт. «Надеемся, что большинство наших предложений, которые мы отправили в Министерство культуры, будут поддержаны», - отметила Ирина Калягина.

Обсуждаются планы по созданию новых творческих пространств, которые бы отвечали в первую очередь запросам молодежи. Они связаны с современными технологиями, анимацией, фото и видео. «Мы бы хотели на базе таких учреждений, как Дома культуры и библиотеки, создать эти специализированные пространства, причем не только в крупных городах, но и сельских территориях, потому что такая потребность есть и там», - подчеркнула руководитель ведомства.

Еще одна важная задача – предусмотреть на региональном уровне формы поддержки молодых специалистов отрасли, молодых талантливых ребят, которые обучаются в детских школах искусств и достигают определенных успехов, а также их педагогов.

«Мы подготовили предложения по созданию молодежного центра и по культурно-выставочному кластеру. Также в качестве приоритета мы видим поддержку и развитие креативных индустрий в части проектной деятельности», - сообщила Ирина Калягина. Эта необходимость в том числе была отмечена на встрече главы региона с представителями креативных индустрий. Кроме того, при формировании раздела «Культурные люди» предложено сделать акцент на организации форумов с приглашением известных представителей отрасли для обмена опытом.

«Я вас прошу обратить особое внимание на все, что связано с поддержкой наших людей, - обратился глава региона к врио министра культуры. – Первое – это зарплата, на зарплату в сфере культуры в отдаленных населенных пунктах. Есть программа «Земский доктор», «Земский учитель», надо здесь подумать над расширением практики и в сфере культуры тоже». Вячеслав Федорищев подчеркнул, что зачастую Дома культуры в таких населенных пунктах - единственное место, где можно провести время, помимо дома и работы, там нужны хорошие специалисты. «Если не будет хороших организаторов культуры в населенных пунктах, жизнь будет не такой насыщенной, интересной, правильной, и это же еще и воспитание подрастающего поколения, поэтому прошу сделать акцент на этом», - поручил он Ирине Калягиной.

Также глава региона подчеркнул, что стержнем программы «Культурные люди» должна стать поддержка талантливых людей, причем безотносительно возраста. Нужна система мотивации талантливых ребят, чтобы они, становясь узнаваемыми профессионалами, оставались и продолжали творить в Самарской области, имели возможность участвовать в различных мероприятиях и выставках. «То же самое касается профессиональных коллективов, наших театров, школ искусств. В основе развития культуры – люди, поэтому – программа «Культурные люди». Прошу внимательно посмотреть и предложить те или иные дополнительные меры поддержки, которые позволят нам создавать возможности для наших людей», - поручил он врио министра культуры.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области