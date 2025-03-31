В Музее-галерее «Заварка» пройдет творческая встреча с программным директором кинофестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest»

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5 апреля (суббота) в 16.00 в Музее-галерее «Заварка» пройдет творческая встреча (12+) с киноведом, программным директором кинофестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest» Андреем Апостоловым.

Мероприятие организовано Музеем Эльдара Рязанова. Проект реализуется по инициативе и под кураторством Натальи Фазлыевой – генерального директора онлайн издания Cinеmaplex, члена самарской кинокомиссии, программного директора кинофестиваля «Каракуз фильм».

Музей Рязанова продолжает цикл творческих встреч «Эхо кинофестивалей» (12+), в рамках которого в Самару приезжают программные директора, продюсеры и организаторы важнейших фестивалей кино нашей страны. В 2024 году прошли 3 встречи из цикла «Эхо кинофестивалей». Самару посетили президент и основатель Всероссийского фестиваля «Арткино» Сергей Тютин, режиссер, сценарист и продюсер Андрей Судиловский, а также Андрей Апостолов, который рассказывал о старейшем выборгском кинофестивале «Окно в Европу».

На ближайшей встрече Апостолов познакомит гостей с кинофорумом «Горький fest». Фестиваль проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года. Идея его создания принадлежит народному артисту России, актеру, режиссеру и продюсеру Михаилу Пореченкову (президент фестиваля). Каждый год определяется новая тема фестиваля. Его цели – показать развитие киноязыка и трансформацию классических форм, представить современному зрителю действующих лиц российского кинематографа, развить региональное киноискусство и объединить специалистов киноиндустрии для формирования регионального кинематографического сообщества.

Андрей Апостолов расскажет об истории и специфике фестиваля «Горький fest»: как формируется программа и отбираются фильмы, какие награды и специальные призы вручаются победителям, кто входит в состав жюри.

После встречи состоится показ фильма «Против ветра» (12+). Это документальная драма о жительнице дагестанского села Гульфире, которая с помощью бригады активистов пытается остановить экологическую катастрофу. В 2024 году кинокартина была высоко отмечена экспертами фестиваля «Горький fest», а ее режиссер Татьяна Соболева получила награду в номинации «Лучший режиссер». Посетители не только посмотрят фильм, но и узнают о творческом пути Соболевой и особенностях ее работ.