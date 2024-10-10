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17 октября (четверг) в 18.00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет открытие витринной выставки «Жизнь дома на улице Саратовской» (6+). Это продолжение прошлогодней выставки «История дома на улице Саратовской» и часть большого проекта по изучению здания, в котором расположился Музей Рязанова.

Выставка «Жизнь дома на улице Саратовской» исследует быт и досуг жителей дома с 1920-х годов до середины 1950-х. Она разделена на несколько блоков: «Детство», «Культура», «Городское пространство». Каждый из них включает воспоминания и сюжеты из жизни людей. Центральными объектами экспозиции станут экспонаты из фондов Музея Эльдара Рязанова, найденные в доме в ходе обследования.

На открытии историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная расскажет посетителям несколько интересных фактов, обнаруженных при исследовании и подготовке выставки. Гости узнают, как росли местные дети и в какие игры они играли, как жители дома обустраивали свой коммунальный быт и куда ходили отдыхать, люди каких профессий здесь жили и как они взаимодействовали друг с другом.

Выставка продлится до середины декабря.