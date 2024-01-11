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В Москве открылся V Зимний фестиваль искусств

11 января 2024 11:55
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В Москве открылся V Зимний фестиваль искусств

Открытие состоялось на сцене МХТ имени Чехова. Всего будет задействовано 6 разных площадок: театры, концертные залы, музеи.

V Зимний фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета открылся в Москве спектаклем "Не покидай свою планету". Из МХТ имени Чехова – Ксения Луженкова, пишет Смотрим.

8 лет назад спектакль Виктора Крамера "Не покидай свою планету" был поставлен к Зимнему фестивалю искусств в Сочи. Сегодня он открывает московский фестиваль. В моноспектакле по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" соединены литература, музыка и элементы видеоарта. "Фестиваль очень насыщенный. Главное – это не повторяться, показывать то, что люди никогда не видели и не слышали, либо то, что видели и слышали, но уже в нашей авторской интерпретации", – отметил артистический директор фестиваля, народный артист СССР Юрий Башмет.

Идея постановки родилась у Юрия Башмета и Константина Хабенского. На сцене равноправно существуют артист, дирижер и музыканты. Композиции в исполнении камерного ансамбля "Солисты Москвы" становятся неотъемлемой частью повествования о Маленьком принце. "Не история о Маленьком принце, а диагноз, который называется "Маленький принц". Сегодня эта история актуальна, как и была актуальна во все времена. Это остановка человека в этом безумном беге для того, чтобы разобраться в себе, разобраться немножко в той жизни, которую он прожил, обрести новое дыхание", – пояснил народный артист России Константин Хабенский.

Особенность Зимнего фестиваля – многожанровость. В программе драматические постановки, джаз, фламенко, классическая музыка, кинопоказы. "В Пушкинском музее будет презентация фильмов "От края до края". Это такие клипы, музыка Чайковского, такие места, где никто, я уверен, из вас не был. Если б мы не делали этот проект, то и я бы их никогда не увидел", – поделился артистический директор фестиваля, народный артист СССР Юрий Башмет.

Открытие фестиваля состоялось на сцене МХТ имени Чехова. Всего будет задействовано 6 разных площадок: театры, концертные залы, музеи. Зимний международный фестиваль искусств в этом году празднует в столице юбилей – 5 лет. Состоится 18 вечеров, но главный будет 24 января в день рождения Юрия Башмета. Программа вечера держится в строжайшей тайне.

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