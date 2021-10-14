В Москве открылась фотовыставка "Куйбышев - запасная столица"

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Ровно 80 лет назад – 15 октября 1941 года – Госкомитет обороны СССР принял решение об учреждении «запасной столицы» в Куйбышеве и эвакуации столицы СССР города Москвы. Фотовыставка «КУЙБЫШЕВ – ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА» создана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и реализуется совместно с Департаментом культуры города Москвы.

«В тот тяжелейший момент начала войны было жизненно необходимо сохранить рычаги управления страной, человеческий и промышленный потенциал Советского Союза и, собравшись с силами, дать достойный отпор агрессору, – отметил в своём обращении по случаю 80-летия присвоения Куйбышеву статуса «запасной столицы» СССР Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Это было время, когда весь наш народ предпринимал героические усилия для того, чтобы сдержать натиск сильного, вероломного, безжалостного врага. Так Куйбышев стал «запасной столицей».

В преддверии юбилейной даты в Москве на ул. Школьная, рядом со станцией метро «Таганская», открылась одноименная фотовыставка.

32 стенда и более 150 уникальных материалов: проект собрал куйбышевские газеты того времени, архивные документы и фотографии оборонных предприятий, а также личные фотографии, агитационные антифашистские плакаты... Все материалы для выставки предоставил Самарский областной историко-краеведческий музей им. Алабина.

За годы войны в «запасной столице» было выпущено более 35 тыс. самолетов Ил-2, а также 5 тыс. Ил-10 – это 80% штурмовиков, воевавших с фашистами. В цехах местных заводов для фронта изготавливались каждая 5-я авиабомба и каждый 3-й артиллерийский снаряд, было собрано свыше 4 миллионов подшипников для танков, более 90 тыс. авиационных винтов. Более тысячи танков ежесуточно заправлялись куйбышевским топливом.

Именно в Куйбышеве Дмитрий Шостакович дописал и дал премьеру «Седьмой симфонии», отсюда на весь мир сообщал новости от Советского информбюро Юрий Левитан.



Самара, в прошлом – Куйбышев, внесла огромный вклад в Великую Победу. Это и по сей день остается предметом гордости самарцев и жителей области. В 2020 году столице нашего региона указом Президента было присвоено звание «Город трудовой доблести».

«Мы гордимся тем, что за огромный вклад в Великую Победу нашему городу-труженику, областной столице было присвоено высокое звание «Город трудовой доблести». Сегодня нет такой семьи, в которой бы не чтили своих героев – тех, кто ушел на фронт или остался ковать Победу здесь, у заводских станков. Сотни тысяч наших земляков, среди которых немало женщин, стариков, детей и подростков – день и ночь работали в цехах, лабораториях, на колхозных полях, чтобы поставить фронту необходимое оружие, технику и продовольствие, – сказал глава региона Дмитрий Азаров, комментируя присвоение Самаре почетного статуса. – Куйбышевская область дала стране 312 Героев Социалистического Труда и 11 полных кавалеров ордена Трудовой Славы, более 240 000 человек награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Мы никогда не забудем их трудовой подвиг. И присвоение Самаре почетного статуса «Город трудовой доблести» будет, безусловно, способствовать сохранению исторической памяти для новых поколений граждан».

Экспозиция завершит работу 7 ноября – в день исторического парада 1941 года, который прошел в Москве, Воронеже и Куйбышеве, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Кроме экспозиции на ул.Школьной, в Москве будут работать аналогичные выставки по следующим адресам: на Гоголевском бульваре (станция метро – «Кропоткинская») – с 18 по 31 октября; в Лианозовском парке (основная территория, Ангарские пруды, этнографическая деревня Бибирево) – с 14 октября по 15 декабря; в Бабушкинском парке (основная территория, сквер по Олонецкому проезду, парк у Джамгаровского пруда, ландшафтный парк Митино) – с 14 октября по 15 декабря 2021 года.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО

