В Кинеле состоится первая конкурсная концертная программа фестиваля «Веснушка – 2024»

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19 марта в 19:00 в Самарском государственном аграрном университете (г. Кинель, ул. Спортивная, 7Б) состоится первая конкурсная концертная программа фестиваля «Веснушка – 2024».

По результатам жеребьёвки в этом году «Веснушку» в Лиге Б откроют студенты факультета среднего профессионального образования Самарского государственного аграрного университета. Ребята не впервые представляют концерт и уже второй год подряд им выпадает возможность дать старт фестивалю. В этом году студенты обещают показать нам зажигательную программу под названием «Жди свою весну».

Студенты профессиональных образовательных организаций занимаются организацией концертов в рамках «Веснушки – 2024» и представляют их на оценку компетентного жюри. Традиционно состоится и конкурсный день, где участники смогут показать экспертам творческие номера, которые не вошли в концертную программу ссуза.

В этом году студенты вновь разделены на Лиги А и Б. Сначала свои концертные программы представят участники, оказавшиеся в Лиге Б – колледжи набравшие меньшее количество баллов или принимающие участие в фестивале впервые.

В 2024 г. в «Веснушке» примут участие 70 профессиональных образовательных организаций, из них свои концертные программы представит жюри 31 колледж из крупных городов Самарской области, в числе которых Самара, Тольятти, Сызрань, Кинель, Отрадный. Студенты более 40 образовательных организаций примут участие в конкурсном дне по направлениям Фестиваля.

По итогам концертных программ и конкурсного дня жюри выберут самые лучшие номера, которые войдут в Гала-концерт фестиваля, что станет отличной возможностью для участников попасть на «Российскую студенческую весну» для студентов профессиональных образовательных организаций, которая в этом году пройдёт в г. Ставрополь.

Организаторами мероприятия выступают муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара»; государственное бюджетное учреждение Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики»; муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи».