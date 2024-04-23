В Ижевске стартовал окружной финал V фестиваля «Театральное Приволжье»

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22 апреля 2024 года в Ижевске стартовал окружной финал V фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» (сезона 2023 – 2024 годов). В финальных мероприятиях фестиваля принимают участие представители Самарской области - театральная студия «Труппа Отрадного» Дворца культуры «Россия» (г. Отрадный).



Результаты регионального этапа V сезона Фестиваля «Театральное Приволжья», инициированного полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым стали рекордными для Фестиваля – впервые в нем приняли участие около 20 тысяч молодых актеров из 1312 непрофессиональных театральных коллективов, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Для Самарской области юбилейный фестиваль тоже стал рекордным – было заявлено 125 спектаклей из 21 муниципального образования региона. Поддержка творческой молодежи – значимое направление в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.



Напомним, фестиваль будет проходить 4 дня. На нескольких творческих площадках коллективы из Самарской, Нижегородской и Удмуртской областей, из Пермского края, Чувашской Республики и Республики Татарстан представят свои спектакли, ставшие победителями фестиваля. Кроме того, в столицу Удмуртии прибыли ребята, победившие в индивидуальных номинациях, а также в конкурсе афиш и плакатов (Республика Мордовия, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская и Пензенская области).



Первым финал театрального фестиваля открыл коллектив из Чувашской Республики с постановкой «Доминант» (лауреат III степени, номинация «Молодежь»). 23 апреля пройдут показы спектаклей «Крылья» юных актеров из Пермского края (лауреат I степени, номинация «Дети») и «А я думал, что это был сон…» коллектива из Удмуртской Республики (лауреат III степени, номинация «Дети»), 24 апреля зрителям покажут постановку детской труппы из Татарстана «Кечтyк» (лауреат II степени, номинация «Дети»), а в заключительный день, 25 апреля, состоится показ спектакля «Дракон» коллектива из Нижегородской области (лауреат I степени, «Молодежь»), а затем торжественная церемония награждения победителей Фестиваля «Театральное Приволжье».



В этом году для победителей фестиваля подготовлена особая награда – участие в спецпроекте «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024», где в течение 8 дней на теплоходе по Волге педагоги и режиссеры Российского института театрального искусства ГИТИС будут работать с молодыми актерами. В рамках лаборатории режиссеры-выпускники ГИТИСа вместе с актерами подготовят свои эскизы к будущим спектаклям и презентуют их в городах-участниках фестиваля: Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Самаре, Саратове.



Театральные постановки, ставшие победителями, призерами и финалистами фестиваля, а также лучшие театральные афиши и плакаты можно увидеть на сайте театральноеприволжье.рф.



Фото: пресс-служба ПФО