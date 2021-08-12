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Бегом по набережной

В июне в Самаре прошел пятый по счету фестиваль набережных «ВолгаФест». Впервые в его рамках был представлен проект «Резиденции волжских городов». Нижний Новгород, Ульяновск, Казань, Саратов получили свое архитектурное, художественной и медийное воплощение прямо на самарской набережной.

Автор текста: Анна Евстигнеева/archi.ru

Зеленая гостиная

Самара – город-курорт, а еще столица модерна, советской космонавтики и «жигулевского» пива, в прошлом бывшая крупнейшая в Европе хлебная биржа, город купцов, несостоявшаяся столица РСФСР и запасная столица СССР. Но прежде всего – Самара город на Волге, и только здесь, на вольных ее берегах, не закованных в каменные стены, чувствуешь ее дыхание, мощь, силу и голубизну. Здесь Река везде, и пахнет она морем, смешиваясь с пряными ароматами зелени и цветов. И конечно, в Самаре самая красивая и протяженная набережная из всех волжских городов, всего 4 километра. Ее проектирование началось в середине 1930-х на месте бывших хозяйственных построек, причалов и амбаров, а обустройство – только в 1940 году и продолжилось уже после войны, в 1950-1960 годах, под руководством Николая Подовинникова. Архитектор удачно использовал особенности рельефа местности: уменьшал высоту подпорной стенки и увеличивал разницу высот террас набережной, чтобы добиться наилучшего эффекта. Застав эпоху «архитектурных излишеств», набережная обзавелась балюстрадами, уральским гранитом, которым облицована подпорная стенка и ступени, а также характерными скульптурами и даже пальмами, но тропические растения так и не прижились… Набережную сдавали в несколько очередей, последнюю, четвертую, в 1986 году. Террасные спуски и пологий берег создавали роскошные возможности для создания пешеходной зоны. Так появились променад, зеленый бульвар, цветники, малые архитектурные формы, и, конечно же, пляж. Большая реконструкция прошла в 2011 году, сохранив основные планировочные решения.

Самарчане называют свою набережную зеленой гостиной города.

И нет ничего удивительного, что фестиваль набережных – «ВолгаФест» родился именно здесь в Самаре, в 2016 году.

Волжское счастье

«Движение навстречу» – тема пятого фестиваля «ВолгаФест», который проходил в Самаре с 7 по 20 июня на второй очереди набережной, что идет от Ярмарочного спуска до улицы Первомайской. Движение навстречу, согласно концепции фестиваля, предполагало, в первую очередь, преодоление преград, в широком смысле этого слова: «В этом году мы ищем новые формы коммуникации искусства, человека, реки и урбанизированного пространства набережной, и предлагаем «Преграды» как центральную тему для осмысления проблем и возможностей построения этих связей».

Сейчас, уже после окончания фестиваля, можно с уверенностью сказать, что большое число преград было попросту снесено творческим порывом организаторов фестиваля (Михаила Савченко, Анастасии Альбокриновой, Сергея Кривчикова), его участниками и гостями. Фестиваль посетило 300 000 человек – рекордное число за все 5 лет. Бурлаки и русалки бороздили просторы пляжа, рок-музыканты провожали солнце на плавучей сцене, архитекторы, дизайнеры и краеведы хвастались своими инсталляциями и рассказывали о Самаре и волжских городах, толпы посетителей метались между Волгой, пляжем и променадом, пытаясь удовлетворить все аппетиты, от холодных коктейлей, фотосессий на фоне арт-объектов до мастер-классов по изготовлению плавучих средств. И только строго-нежный голос в мегафон: «Покиньте, пожалуйста, экспонат», обращенный к гостю, что взобрался на баркас для лучшего обзора празднества, напоминал о том, что «ВолгаФест» мероприятие все-таки организованное, а не спонтанное, как всплеск счастья.

Архитектура для созерцания и действия

Гости фестиваля путешествовали не только по самарской набережной, но и между волжскими городами. Осмыслить расстояния, места и условия для встреч, то, что разделяет и объединяет – одна из возможностей проекта «Резиденции волжских городов». Авторами и организаторами площадки выступили продюсер Алексей Есин, архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы, журналист и куратор Армен Арутюнов.

Так, на набережной Самары возвели четыре павильона, посвященных Нижнему Новгороду, Казани, Ульяновску и Саратову. Объединяющая идея для всех павильонов, конечно же, – Волга. И знаковым элементом каждого павильона стали символические карты-орнаменты взаимодействия каждого города с Волгой (автор Мария Храмова). Они парили над променадом набережной, отбрасывая тени. По ним, как по символическим набережным этих городов, прогуливались гости фестиваля.

По своему конструктиву каждый павильон-резиденция представлял собой систему элементов, которые формировали различные пространства и функциональные зоны для комфортного нахождения гостей и проведения мероприятий.



«Галерея с террасой» – частично открытое пространство под крышей для проведения выставок и мастер-классов, состояло из двух глухих стен и двух стен из вращающихся панелей, создающих открытое и закрытое пространство при необходимости.

«Сцена с амфитеатром» – открытое пространство под крышей, ориентированное на Волгу, для проведения лекций, концертов, презентаций, показов, состояло из настила и уровней для сидения зрителей. Панель со знаком города – символической картой-орнаментом и названием – являлась одним из элементов сцены.

«Променад» – открытое пространство набережной без настила под крышей, ажурной картой-орнаментом, проход сквозь павильон.

«Амфитеатр-Причал» – открытое пространство, ориентированное на Волгу для отдыха и созерцания, состояло из настила и уровней для сидения зрителей. Это пространство включало в себя конструкции «Бакенов» со светильниками и знаками города в качестве пространственных доминант и ориентиров.

Все конструкции были изготовлены из доски, бруса, фанеры, тентовой ткани и окрашены в белый цвет.

«Образ павильонов задумывался как волжская дача где-то на том берегу, за Волгой, предназначенная для расслабленного созерцания», – рассказывают архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы. В итоге, концепция получилась очень самарской, отражающий, по словам местных жителей, волжский созерцательный гедонизм. Этот самарский взгляд объединил все четыре города. Различия проявлялись в наполнении павильонов: в символической инфографике, раскрывающей идентичность каждого города (дизайнер Елена Загороднева); в гениях места, в фотовыставках фотохудожников из городов-гостей (Александр Ивасенко из Нижнего Новгорода, Юлия Калинина из Казани, Александр Кременицкий из Ульяновска, Олег Елкис из Саратова); в работах художников стрит-арта, выполненных в первый день фестиваля, которые разместились на торце павильонов (Ильи Барабина из Нижнего Новгорода, Никиты Руфас из Казани, Егора Холтова из Ульяновска, Санчо Васильева из Саратова).

Навстречу друг другу

Преодоление «преград» различий волжских городов-соседей происходило в павильонах-резиденциях на ментальном и физическом уровне. Для знакомства с городом нужно было преодолеть ступени амфитеатра и крутящиеся ламели с информацией о городе, познакомиться с резидентами городов на экскурсиях и многочисленных мероприятиях, которым позавидовал бы Moscow Urban Fest.

«Мы ставили перед собой сразу несколько задач, – рассказывает программный директор «Резиденции волжских города» Армен Арутюнов. – Во-первых, исследовать и показать жизнь ближайших крупных центров, их историю и идентичность, взаимодействие с Волгой и другими водоемами, презентовать успешные культурные практики. Во-вторых, провести параллели между нашими городами, обменяться опытом».

Например, на площадке Нижнего Новгорода о поиске идентичности города с гостями фестиваля говорили архитекторы и урбанисты Зоя Рюрикова и Вера Просвирина. Художник и куратор Артем Филатов рассказывал о нижегородском культурном ландшафте, уличном искусстве и своих проектах. Искусствовед и краевед Антон Марцев – как внимание к историческим деталям делает отношения с городом личными.

В Казани арт-директор Центра современного искусства «Смена» Кирилл Маевский рассказал о краеведческой и культурной истории города в работе институции и издательской деятельности. Режиссер, художник-сценограф, куратор программы набережной озера Кабан сезона 2019–2020 Ксения Шачнева выступила с лекцией о культуре со-участия на примере проектов театрального пространства MON и набережной озера Кабан. А театральный критик Антон Хитров, два года назад переехавший из Москвы в Казань, поделился своим видением культурного и архитектурного развития столицы Татарстана.

Вопросам двойственности в культуре и структуре Ульяновска посвятил свой рассказ создатель проекта «Анатомия Симбирска» Дмитрий Русин, а Виктор Жиляев, директор ульяновского МЦСИ «Мельников.house», – творческим индустриям и современному искусстве в провинциальном городе. Фотограф и журналист Виктория Чернышева поведала о тайных кодах города и его главных героях.

Об художественной среде Саратова можно было узнать на встрече с куратором, сотрудником Саратовского дома работников искусств Дарьей Кумаковой. Журналист и краевед Алексей Голицын рассказал о волжских лодках и рыбаках. Фотограф Олег Елкис провел виртуальную экскурсию «Саратов: взгляд свысока».



Апофеозом самарского гедонизма на проекте «Резиденция волжских городов» стала варка и дегустация «Литературного варенья» (проект Олега и Светланы Колесниковых). Настоящее, по рецептам местных «гениев места». Нижнему Новгороду, например, досталось ананасовое. Говорили о пушкинской болдинской осени и знаменитых оранжереях в усадьбе братьев Баташёвых, что в Выксе, где и выращивались эти самые ананасы.



«Мы находимся по соседству, но так мало знаем друг о друге» – пожалуй основной лейтмотив всего фестиваля «ВолгаФест». «Дачи-резиденции» волжских городов архитектурно и концептуально восстановили пробел в знаниях и убрали лишние преграды для настоящего диалога и узнавания друг друга.

Фото: Анна Евстигнеева