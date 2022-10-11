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В Историческом парке Самары пройдут ретроспективные показы картин режиссера Андрея Кончаловского
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В Историческом парке Самары пройдут ретроспективные показы картин режиссера Андрея Кончаловского

11 октября 2022 16:45
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В 2022 году Андрею Кончаловскому исполняется 85 лет.

В 2022 году Андрею Кончаловскому исполняется 85 лет. С 14 октября по 29 ноября в Историческом парке «Россия – Моя история» в Самаре пройдут ретроспективные показы картин режиссера. Фестиваль-ретроспектива организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В программу ретроспективы вошли художественные фильмы, которые позволяют проследить творческий путь мастера: от фильма «Первый учитель» (1965) до картины «Дорогие товарищи!» (2020), – а также документальный фильм «Человек неунывающий».

14 октября в 17:30 состоится открытие Фестиваля «Ретроспектива фильмов А.С. Кончаловского к 85-летию режиссера».

Фильмом-открытием Фестиваля станет документальная картина «Человек неунывающий» (2020).

«Фильм о портрете русского человека, составленного из множества образов. Герои фильма – простые люди, которые своей жизнью отвечают на вечные вопросы: в чем смысл бытия, что такое счастье, что значит любить свою родину. Их сила – в способности изо дня в день делать свое дело, не падать духом и всегда верить в лучшее».

На открытии с лекцией «Документалистика Андрея Кончаловского» выступит киновед Апостолов Андрей Игоревич - руководитель программы бакалавриата "Кино: кинокритика и кинопроизводство", помощник ректора ВГИК им. С.А. Герасимова, редактор-консультант киностудии "Марс Медиа Энтертейнмент", шеф-редактор компании Mosaic films.

Вход свободный

 

Фото:  пресс-служба парка

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