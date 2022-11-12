Я нашел ошибку
Главные новости:
Они оценил уникальные разработки, цифровые решения СамГМУ и научно-исследовательский потенциал вуза.
«Прорывной шаг в медицине»: Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров оценили инновационный потенциал СамГМУ
Нормальное давление не должно превышать 120 и 80.
Минздрав СО: начиная с 30 лет, следить за давлением необходимо абсолютно всем
На форуме пойдет речь и о малоизвестных реформах Петра I.
В Историческом парке Самары пройдет молодежный форум «Петровские времена»
В СамГМУ запущено масштабное крупносерийное производство медицинских изделий и оборудования.
Михаил Мурашко о запуске в СамГМУ производства медизделий: "Это медицина будущего"
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня в Самаре с рабочей поездкой.
Михаил Мурашко дал старт серийному производству инновационной медицинской продукции в Самаре
В Тольятти по отпечаткам раскрыли кражу из продуктового магазина
В Тольятти по отпечаткам раскрыли кражу из продуктового магазина
Ночью в самарской области ожидают сильный дождь
Ночью в Самарской области ожидают сильный дождь
В России сформируют четырехмесячный запас лекарств
В России сформируют четырехмесячный запас лекарств
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.22
-1.02
EUR 61.54
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Историческом парке Самары пройдет молодежный форум «Петровские времена»

12 ноября 2022 14:43
136
На форуме пойдет речь и о малоизвестных реформах Петра I.

16 ноября в мультимедийном Историческом парке «Россия — Моя история» (ул. Красноармейская, д. 131) пройдет молодежный форум «Петровские времена» в рамках масштабного просветительского проекта Российского общества «Знание». Уникальную и многогранную эпоху правления Петра I, грандиозные преобразования и их значение для страны обсудят историки со школьниками старших классов и студентами Самары. Участие в форуме бесплатное, необходимо лишь зарегистрироваться на сайте.

Просветительский проект «Петровские времена» проходит в исторических парках «Россия — Моя история» по всей стране и нацелен на расширение знаний молодежи о российской истории, изучение личности первого российского императора Петра Великого и эпохи его правления. Проект также имеет целью привлечение внимания молодой аудитории к исторически значимым местам и культурным центрам страны.

На мероприятии в Самаре выступят директор ГБОУ СОШ № 127, победитель Всероссийского конкурса педагогических достижений в номинации «Педагогический дебют» 2013 года, в номинации «Учитель года России — 2015» Олег Катренко, учитель истории и обществознания, победитель конкурсов «Лидер Самарского образования – 2013», победитель конкурса «Учитель года Самарской области — 2013», победитель конкурса «Учитель года России — 2013» Владимир Кильдюшкин, аспирант кафедры международных отношений, преподаватель истории и обществознания ЧОУ «Гимназия Дебют-УНИ» при Пятигорском государственном университете Иван Худяков, кандидат политических наук, доцент кафедры международных политических процессов Санкт-Петербургского государственного университета, сооснователь образовательной программы школьных дебатов в России Сергей Наумов, заслуженный учитель РФ, победитель конкурса «Учитель года России — 2006», победитель приоритетного национального проекта «Образование» среди лучших учителей РФ за 2006 и 2010 годы Сергей Букинич.

Преподаватели приведут интересные исторические факты об эпохе правления Петра I, повлиявшие на дальнейшие внутригосударственные и внешнеполитические процессы, объяснят, как петровские преобразования позволили России заявить о себе как о мощном, самостоятельном и влиятельном участнике мировой политики, а также обсудят с молодыми людьми связь времен и исторические параллели.

Форум откроет лекция об инициированных Петром преобразованиях в культуре и быте. Историки расскажут о повсеместных изменениях в этих сферах: о развитии каменного строительства, появлении светской живописи, открытии музеев, введении европейского стиля в одежде, бритье бород, появлении табака и кофе, а также о григорианском календаре, праздновании Нового года с 1 января и многом другом.

Выступления форума будут посвящены такой важной для понимания Петровской эпохи теме, как детство Петра и его восхождение на престол. Наставники расскажут о воспитании и образовании царевича, о юношеских годах в селе Преображенском, о его увлечениях ремеслами, физическим трудом, военным делом. Также историки затронут в выступлениях исторические события, на фоне которых проходило становление Петра как правителя: Стрелецкий бунт 1682 года, двоецарствие царевича Петра и его брата Ивана, регентство Софьи, интриги вокруг престола и первые самостоятельные решения Петра.

На форуме пойдет речь и о малоизвестных реформах Петра I. В чем заключался принцип «не за царя, а за Отечество», как он приживался в России, что Пётр стремился изменить в сознании подданных относительно службы общему благу, объяснят историки.

Интересная тема — образ царя в живописи — также будет раскрыта на культурном мероприятии. Отражение образа Петра, его жизни и деятельности художниками-современниками и живописцами более позднего времени обсудят наставники с молодежной аудиторией, а также и оценят, насколько реалистично представлен облик Петра в искусстве.

Участников форума ждет интеллектуальная викторина — каждый сможет проверить свои знания об исторической эпохе правления Петра I. В заключение форума можно будет посетить экспозицию «А о Петре ведайте…» самарского парка «Россия — Моя история». Масштабные 2D- и 3D-инсталляции, информационные интерактивные стенды позволят участникам познакомиться с интересными фактами из тысячелетней истории нашей страны.

По мнению лекторов Общества «Знание», участие в форуме «Петровские времена» способствует формированию у молодого поколения понимания многих значимых для истории России процессов, помогает лучше разбираться в геополитических вопросах и понимать современные стратегические интересы Российского государства.

Молодежный просветительский проект «Петровские времена» стартовал 27 апреля в Санкт-Петербурге, форумы уже состоялись в Екатеринбурге, Махачкале, Пятигорске, Челябинске, Твери, Волгограде, Перми, Ставрополе, Краснодаре, Сургуте, Тюмени и других городах. В 2022 году аналогичные форумы пройдут в мультимедийных исторических парках «Россия — Моя история» по всей стране — от Ставрополя до Новосибирска, Южно-Сахалинска и Владивостока.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня в Самаре с рабочей поездкой.
12 ноября 2022  14:12
Михаил Мурашко дал старт серийному производству инновационной медицинской продукции в Самаре
171
Среди ключевых тем обсуждения – вопросы сохранения объектов культурного наследия, поддержки и развития добровольчества, а также фестивального движения детских духовых творческих коллективов.
11 ноября 2022  17:47
«На передовой идеологического фронта»: Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура»
1425
В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
11 ноября 2022  13:53
В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
572
Библиотека народов Поволжья попала в шорт-лист всероссийского конкурса!
11 ноября 2022  11:25
Библиотека народов Поволжья попала в шорт-лист всероссийского конкурса!
414
Ранее в регионе мобилизованные уже получили выплату в 50 тысяч рублей, утвержденную по решению губернатора.
10 ноября 2022  21:51
В Самарской области 10 ноября мобилизованные начали получать обещанные выплаты
617
Весь список