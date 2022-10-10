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В Художественном музее Самары открылась юбилейная выставка Алексея Князева

10 октября 2022 22:56
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Деревянные панно Алексея Князева отличает обилие предметов и их разнообразие, фактура каждого точно передана.

Юбилейная выставка «Сотворение» — пожалуй, один из самых ярких осенних проектов музея. Первые посетители уже оценили филигранное искусство удивительного мастера.

Врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина подчеркнула:

«Первое впечатление, которое у меня сложилось, когда я зашла в этот зал на выставку: здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Мне кажется, эти слова, которые были произнесены нашим великим поэтом, точно отражают настроение и содержание прекрасных работ Алексея Васильевича.
Я поздравляю Вас с юбилейной датой и первой персональной выставкой в залах нашего музея. Эти работы, безусловно сделаны с огромной душой и с трепетным отношением к истории, памяти, традициям».

Деревянные панно Алексея Князева отличает обилие предметов и их разнообразие, фактура каждого точно передана: гладкость и блеск яблока, высушенные, свернувшиеся листья дуба или березы, чешуя рыбы, плетеная бечевка или корзина.

Особенно любимы художником предметы русской старины. С упоением он режет из массива липы расписные прялки, ковши, самовары, берестяные туеса, огромные амбарные замки и ключи. Иногда предметы выходят за пределы рамы.

Движение резца в руках скульптора подобно мазку кисти, каждый такой штрих исполнен по форме, повторяя фактуру материала. Виртуозная техника резьбы, необыкновенная пластичность и живописность составляют уникальность работ Алексея Князева.

Экспозиция будет работать до 6 ноября, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

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