В этом году Самарскому государственному институту культуры исполнилось 50 лет

Я нашел ошибку
Главные новости:
Документом, в частности, определяется время приема, обработки и передачи вызовов в диспетчерские службы.
Правительство утвердило требования к системе вызова экстренных служб по номеру "112"
В рамках мероприятия волонтёрам «серебряного возраста» продемонстрировали новое рабочее пространство.
В Новокуйбышевске открылся штаб добровольчества для «серебряных» волонтеров
Приём заявок продлится до 6 декабря 2021 года.
Объявлен приём заявок на участие в областном журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области
Они пройдут военную службу в спортивной роте ЦСКА/Самара. 
Двое серебряных призеров Олимпиады в Токио братья-близнецы Бородачевы из Самары пошли в армию
В Самаре за сутки заболели 655 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Всего в финале за главные награды поборются 1000 студентов из 76 регионов России
15 студентов Самарской области вышли в финал первого Всероссийского конкурса «Твой Ход»
Теперь регистрационный документ предполагается оформлять на транспортное средство, в том числе и на шасси, перегоняемое за пределы РФ к месту продажи или к конечному производителю.
Госдума приняла закон о порядке получения регистрационного документа на машины
В настоящее время в Самарской области прорабатывается комплекс дополнительных мер поддержки бизнеса.
Дмитрий Азаров пригласил бизнес Самарской области для обсуждения новых мер поддержки в период пандемии
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.82
0.26
EUR 82.36
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
Школьники региона принимают участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В этом году Самарскому государственному институту культуры исполнилось 50 лет

17 ноября 2021 14:26
173
Вуз готовит высококвалифицированные кадры для сферы культуры и искусства.

Являясь уникальным в Самарском регионе высшим учебным заведением, вуз готовит высококвалифицированные кадры для сферы культуры и искусства.

 Студенты СГИК обучаются на 4 факультетах: музыкально-исполнительском (консерватории), факультете современного искусства и художественных коммуникаций, театральном факультете и факультете культурологии, социально-культурных и информационных технологий. Успешно работает и факультет дополнительного образования, реализуя образовательные программы для людей разных возрастов и профессиональной принадлежности в рамках детской школы искусств, собственных уникальных курсов профессиональной переподготовки кадров в области культуры и искусств, а также курсов повышения квалификации в рамках национальных проектов.

 Официальным днём рождения вуза считается 1 апреля 1971 года, когда был подписан приказ о создании в городе Куйбышеве творческого вуза.

 За полувековую историю институт подготовил более 25 тысяч специалистов! Титульными творческими коллективами вуза сегодня являются ансамбль танца «Волжские узоры», камерный хор-перформанс Solaris, народный хор «Самарская Лука», оркестр народных инструментов «Жар-птица», коллектив преподавателей Scherzo, эстрадный ансамбль «Феерия», джазовый ансамбль Brilliant Corners. В вузе успешно работают учебный театр, музыкально-филармонический центр «Консерватория» и площадка молодёжного концертного комплекса «Дирижабль».

 Самарский регион гордится выпускниками института, которые работают не только в России, но и за ее пределами. Губернатор Дмитрий Азаров не раз отмечал профессионализм педагогического сообщества региона, способствующего самореализации студентов и выпускников образовательных учреждений, которые прославляют своим талантом Самарскую область. Глава региона уделяет особое внимание развитию сферы культуры, которая является частью стратегии лидерства Самарской области, созданной по инициативе Губернатора на основе предложений жителей губернии.

 С поздравлением в честь юбилея обратилась к коллективу вуза министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш: «Друзья, поздравляю вас с 50-ти летием! Самарский государственный институт культуры - это главная кузница кадров в области культуры и искусства, это специалисты, формирующие культурную жизнь региона. Сегодня институт готовит профессионалов, востребованных от Камчатки до Калининграда. Я рада встречать выпускников СГИКа в театрах, филармониях, музеях по всей стране. Институт по праву может считаться вузом всероссийского масштаба. Желаю многих лет процветания, творчества, талантливых выпускников и преподавателей!»

 29 ноября, в завершении юбилейного года, в 18 час Самарский государственный институт культуры приглашает жителей региона на гала-концерт, который продлится несколько часов. Присоединиться к творческому телемарафону можно по ссылкам: youtube.com/channe и vk.com/sgik_culture.

 Мировые хиты на гуслях, пьеса на аккордеоне в восемь рук, дабстеп на колоколах и еще немало креативных творческих номеров от студентов, преподавателей и выпускников вуза можно будет увидеть 29 ноября во время юбилейного онлайн-концерта «СГИК – 50. Продолжение» на сайте института, официальном YouTube-канале и в социальных сетях.

Концепция большого праздничного концерта, проведение которого планировалось в очном формате, построена на диалоге нынешних студентов и успешных выпускников, которыми гордится вуз. Многие номера программы сделаны в результате творческих коллабораций коллективов СГИК, а также объединений с артистами, например, Самарской филармонии, театра оперы и балета и другими ведущими учреждениями региона. Все без исключения номера программы будут исполняться впервые.

Так, например, зрителям представят знаменитую композицию Show Must Go On группы Queen в исполнении студенческого оркестра народных инструментов «Жар-птица» и артистов эстрадного ансамбля Campanella. Впервые единое творческое решение презентуют артисты джазового ансамбля Brilliant Corners и студенческого народного хора «Самарская Лука».

Удивит зрителей и доцент СГИК, заведующая кафедрой звукорежиссуры Алла Чванова, которая исполнит совместно со своими студентами произведение на аккордеоне в восемь рук одновременно. Неожиданным станет и перформанс от Саввы Зорина, выпускника театрального факультета, артиста Самарского театра драмы им. Горького, который сыграет дабстеп на колоколах под сопровождение диджейского сета. Но это далеко не все сюрпризы, приготовленные к юбилею СГИК.

С творческими номерами выступят Государственный Волжский народный русский хор им. П.М. Милославова, Самарский концертный духовой оркестр, молодежный драматический театр «Мастерская», детский музыкальный театр «Задумка» и другие, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

 

Фото:   пресс-служба департамента информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 785 жителей Самарской области заболели коронавирусом
17 ноября 2021  13:12
Еще 1 785 жителей Самарской области заболели коронавирусом
247
Дмитрий Азаров студентам: «Нам нужны ваши идеи, взгляды, мысли о будущем региона»
17 ноября 2021  10:06
Дмитрий Азаров студентам: «Нам нужны ваши идеи, взгляды, мысли о будущем региона»
272
Самарский зоопарк собираются переселить в Южный город
17 ноября 2021  09:59
Самарский зоопарк собираются переселить в Южный город
432
Количество заявок на оформление Карты жителя Самарской области превысило 6000
16 ноября 2021  13:43
Количество заявок на оформление Карты жителя Самарской области превысило 6 тысяч
554
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
16 ноября 2021  12:50
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
481
Весь список