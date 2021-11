В этом году Самарскому государственному институту культуры исполнилось 50 лет

173

Являясь уникальным в Самарском регионе высшим учебным заведением, вуз готовит высококвалифицированные кадры для сферы культуры и искусства.



Студенты СГИК обучаются на 4 факультетах: музыкально-исполнительском (консерватории), факультете современного искусства и художественных коммуникаций, театральном факультете и факультете культурологии, социально-культурных и информационных технологий. Успешно работает и факультет дополнительного образования, реализуя образовательные программы для людей разных возрастов и профессиональной принадлежности в рамках детской школы искусств, собственных уникальных курсов профессиональной переподготовки кадров в области культуры и искусств, а также курсов повышения квалификации в рамках национальных проектов.

Официальным днём рождения вуза считается 1 апреля 1971 года, когда был подписан приказ о создании в городе Куйбышеве творческого вуза.

За полувековую историю институт подготовил более 25 тысяч специалистов! Титульными творческими коллективами вуза сегодня являются ансамбль танца «Волжские узоры», камерный хор-перформанс Solaris, народный хор «Самарская Лука», оркестр народных инструментов «Жар-птица», коллектив преподавателей Scherzo, эстрадный ансамбль «Феерия», джазовый ансамбль Brilliant Corners. В вузе успешно работают учебный театр, музыкально-филармонический центр «Консерватория» и площадка молодёжного концертного комплекса «Дирижабль».

Самарский регион гордится выпускниками института, которые работают не только в России, но и за ее пределами. Губернатор Дмитрий Азаров не раз отмечал профессионализм педагогического сообщества региона, способствующего самореализации студентов и выпускников образовательных учреждений, которые прославляют своим талантом Самарскую область. Глава региона уделяет особое внимание развитию сферы культуры, которая является частью стратегии лидерства Самарской области, созданной по инициативе Губернатора на основе предложений жителей губернии.

С поздравлением в честь юбилея обратилась к коллективу вуза министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш: «Друзья, поздравляю вас с 50-ти летием! Самарский государственный институт культуры - это главная кузница кадров в области культуры и искусства, это специалисты, формирующие культурную жизнь региона. Сегодня институт готовит профессионалов, востребованных от Камчатки до Калининграда. Я рада встречать выпускников СГИКа в театрах, филармониях, музеях по всей стране. Институт по праву может считаться вузом всероссийского масштаба. Желаю многих лет процветания, творчества, талантливых выпускников и преподавателей!»

29 ноября, в завершении юбилейного года, в 18 час Самарский государственный институт культуры приглашает жителей региона на гала-концерт, который продлится несколько часов. Присоединиться к творческому телемарафону можно по ссылкам: youtube.com/channe и vk.com/sgik_culture.

Мировые хиты на гуслях, пьеса на аккордеоне в восемь рук, дабстеп на колоколах и еще немало креативных творческих номеров от студентов, преподавателей и выпускников вуза можно будет увидеть 29 ноября во время юбилейного онлайн-концерта «СГИК – 50. Продолжение» на сайте института, официальном YouTube-канале и в социальных сетях.

Концепция большого праздничного концерта, проведение которого планировалось в очном формате, построена на диалоге нынешних студентов и успешных выпускников, которыми гордится вуз. Многие номера программы сделаны в результате творческих коллабораций коллективов СГИК, а также объединений с артистами, например, Самарской филармонии, театра оперы и балета и другими ведущими учреждениями региона. Все без исключения номера программы будут исполняться впервые.

Так, например, зрителям представят знаменитую композицию Show Must Go On группы Queen в исполнении студенческого оркестра народных инструментов «Жар-птица» и артистов эстрадного ансамбля Campanella. Впервые единое творческое решение презентуют артисты джазового ансамбля Brilliant Corners и студенческого народного хора «Самарская Лука».

Удивит зрителей и доцент СГИК, заведующая кафедрой звукорежиссуры Алла Чванова, которая исполнит совместно со своими студентами произведение на аккордеоне в восемь рук одновременно. Неожиданным станет и перформанс от Саввы Зорина, выпускника театрального факультета, артиста Самарского театра драмы им. Горького, который сыграет дабстеп на колоколах под сопровождение диджейского сета. Но это далеко не все сюрпризы, приготовленные к юбилею СГИК.

С творческими номерами выступят Государственный Волжский народный русский хор им. П.М. Милославова, Самарский концертный духовой оркестр, молодежный драматический театр «Мастерская», детский музыкальный театр «Задумка» и другие, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО